Un don d’une famille américaine permet d’agrandir une réserve naturelle au N.-B.

Une importante aire de conservation pour les oiseaux de rivage sera agrandie près d’Escuminac, une localité située à 55 kilomètres à l’est de Miramichi.

Grâce au don d’une famille américaine à Conservation de la nature Canada, une propriété côtière de 41 hectares (101 acres) située à l’embouchure de la baie de Miramichi, sera protégée.

La réserve naturelle de Pointe Escuminac compte maintenant 297 hectares (735 acres) provenant tous de dons de la famille des regrettés John et Margaret Maxfield.

John Maxfield était un professeur américain invité de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Il a acquis des terres près d’Escuminac en 1980 et y a passé de nombreux étés avec sa famille. Sa femme, Margaret Maxfield, ses fils, David et Daniel Maxfield et sa fille, Elaine Starling, ont tous fait des dons de terre par le passé.

La réserve naturelle se situe dans une zone importante pour la conservation des oiseaux et fournit un habitat essentiel de reproduction au pluvier siffleur, une espèce en voie de disparition. Ses forêts fossilisées, ses tourbières et ses falaises de tourbe ont plus de 9000 ans.

En plus d’une tourbière de 16 hectares (40 acres), la réserve naturelle abrite d’autres milieux humides d’eau douce, une plage sablonneuse, des battures et un marais salé d’importance provinciale.