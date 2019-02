La participation citoyenne au cœur des discussions entre jeunes du N.-B.

Le 10e Tournoi provincial de débats a donné lieu à d’intéressants échanges au sujet de la gratuité scolaire. Dans la photo, les débatteurs Sophie Boudreau et Étienne Saint-Aubin, de l’école Mathieu Martin à Dieppe. - Acadie Nouvelle; Sébastien Lachance

Près de 150 jeunes francophones provenant des écoles secondaires des quatre coins de la province ont pris part à la Recharge, un colloque annuel organisé par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB).

Cette rencontre au sommet de la jeunesse francophone d’ici s’est tenu au cours de la fin de semaine, à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston.

Ces leaders de demain ont profité de l’occasion pour discuter entre eux d’enjeux importants que représentent à leur avis l’environnement, le féminisme, l’interculturalisme et la participation citoyenne.

s nombreux participants à la rencontre ont aussi eu la chance d’entendre bon nombre d’échanges portant sur la question de l’élimination des frais de scolarité des études postsecondaires lors de la présentation du 10e Tournoi provincial de débats.

Cette activité a donné lieu à d’intéressantes discussions sur le sujet qui est si cher aux yeux de la communauté étudiante et au couronnement d’une équipe championne provenant de l’école Mathieu Martin à Dieppe.

Formée de Sophie Boudreau, d’Étienne Saint-Aubin et de Simon Melanson, l’équipe gagnante a su tirer son épingle du jeu grâce à une argumentation sans failles et à une présentation digne par moment des meilleurs avocats et politiciens de la province.

Les propos énoncés au sujet de la gratuité scolaire, mais aussi du poids de la dette étudiante, de l’immigration et de la pénurie de main-d’œuvre en région ont permis au trio d’étudiants de se démarquer dans le lot des 12 équipes représentant neuf écoles francophones qui participaient au tournoi.

Innovamix, un laboratoire d’innovation sociale, aura pour sa part contribué à la mise en place, par les participants, d’initiatives que l’on peut qualifier d’écoresponsables.

Des participants à cet atelier présenté avec la collaboration de spécialistes du domaine de l’environnement ont expliqué que l’idée de la tenue d’un camp estival a ainsi été retenue par les jeunes.

Il permettrait à une quarantaine d’élèves du secondaire de séjourner dans un parc provincial et d’être sensibilisé sur place aux questions environnementales.

«C’est à nous d’innover et de trouver des exemples de bonnes pratiques, du moins on va essayer! Le fait d’être dans un parc et de ne pas laisser de déchets est un bon exemple», a indiqué Veronic St-Laurent, une élève de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard.

«L’environnement est un thème qui allait de soi et qui a été expressément demandé par les jeunes», a expliqué à ce sujet Émile Couturier, le président de la FJFNB.

Même si la politique ne meuble habituellement pas les conversations qui se tiennent dans les corridors d’école, le sujet n’a quand même pas manqué d’être largement abordé lors du colloque de la FJFNB qui a été écourté de quelques heures en raison du mauvais temps qui devait commencer dimanche à frapper le Nouveau-Brunswick.

«On permet aux jeunes de se politiser, d’apprendre des choses portant sur la démocratie, les tendances politiques, les différents paliers de gouvernement et de leur donner des outils qu’ils pourront partager à leur retour à l’école», a affirmé Marc-André LeBlanc, qui était animateur du grand volet dédié à la participation citoyenne.