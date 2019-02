Le Centre Action Santé, un gym qui mise sur l’inclusion

Au Centre Action Santé, à Saint-Isidore, la valeur principale du centre du nouveau centre de conditionnement physique est apparente dès l’entrée: «Zone de non-jugement», peut-on lire.

Après avoir ouvert ses portes en octobre 2017, le Centre Action Santé a souligné son ouverture officielle il y a quelques jours. Comme plusieurs projets à Saint-Isidore, l’idée au départ a été lancée en 2014 par des gens d’affaires de la région, explique René Doiron, président du conseil d’administration.

«Ils ont approché la municipalité avec l’idée de construire un gym communautaire. Ils avaient prévu d’investir un certain montant, mais au début, l’idée était que la municipalité en fasse la gestion. L’idée n’a pas fait long feu. Il y a eu un débat au conseil pour voir si le village avait envie d’assumer un risque de cette envergure et finalement, nous avions décidé de faire autrement», dit M. Doiron, qui est aussi membre du conseil municipal de Saint-Isidore.

Le comité a décidé de créer un organisme à but non lucratif. Pendant deux ans, le comité a fait de multiples efforts pour trouver d’autres partenaires financiers. Il a réussi un coup majeur lorsqu’il s’est avéré que le gouvernement provincial a annoncé son intention d’investir 300 000$ par le biais de la Société de développement régional.

«C’est facile de vendre un projet comme celui-ci aux politiciens lorsqu’on sait que chaque dollar investi dans le mieux-être permettra de réaliser des économies plus tard dans les soins de santé.»

D’autres partenaires majeurs se sont greffés au projet par la suite, dont UNI Coopération. Le coût total du projet a été d’environ 1,2 million$.

Pour la communauté

Le Centre Action Santé tente de se distinguer des autres centres de conditionnement en misant sur l’inclusion de la communauté dans son ensemble. La formule semble fonctionner. Bien que le projet a été mis en place pour desservir la population de Saint-Isidore et des environs, les clients viennent aujourd’hui d’un peu partout de la Péninsule acadienne.

«Tout le monde est le bienvenu ici et tout le monde devrait se sentir à l’aise. Que ce soit des plus jeune ou des plus vieux. Il y a des sessions de cours qui se donnent aux enfants de 4 à 8 ans et en même temps, il y a des personnes âgées de 75 à 80 ans qui viennent faire des tours sur notre piste de marche au 2e étage.»

Une zone sans jugement

Dès l’entrée, la valeur principale du centre est mise en évidence, il s’agit d’une zone sans jugement. L’objectif est de dissiper les malaises que certains ressentent lorsqu’ils entrent dans un établissement du genre.

«Les jugements en lien avec l’habillement d’une personne, sa taille, ses capacités physiques ou son statut social ne sont pas tolérés ici. On veut que tout le monde se sente chez eux. On pense aussi que c’est ça qui nous distingue. Cette valeur a fait partie de nos discussions dès le début. Tout est parti de cette idée.»

Richard Thibodeau, directeur général de l’établissement, se préoccupe de la santé physique en générale de la population. Des programmes ont été mis en place pour répondre aux besoins de tous. Parmi les 622 membres actifs, près de la moitié ne s’était jamais entraîné auparavant, estime-t-il.

M. Thibodeau tente aussi d’établir des liens avec les écoles locales pour sensibiliser les jeunes à la question.

«On est déjà conscients qu’il y a des besoins en matière de santé dès le plus jeune âge. J’ai contacté l’École La Relève ici à Saint-Isidore pour que les jeunes viennent quelques fois par mois. J’ai créé des programmes adaptés pour chaque niveau. Souvent, les craintes viennent du fait que la personne n’a jamais eu la chance de venir au gym lorsqu’elle était jeune.»