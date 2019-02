Tempête: jusqu’à 60 cm attendus par endroits

Les semaines se suivent et se ressemblent, alors qu’une autre tempête hivernale doit s’abattre dimanche et lundi sur le Nouveau-Brunswick.

Une dépression en provenance de l’ouest doit traverser la province à partir de la fin de l’après-midi dimanche et gagner en intensité au cours de la soirée et de la nuit suivante.

Les accumulations totales de neige sur les secteurs nord-est pourraient atteindre 60 cm, selon ce qu’a avancé Environnement Canada tôt dimanche.

Ce système dépressionnaire sera accompagné de vents du sud-est avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h au cours de la soirée et de la nuit.

Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick aura aussi droit à sa part du gâteau, où 30 à 40 cm de neige sont attendus.

Toujours selon Environnement Canada, ces vents violents réduiront la visibilité à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie. Des fermetures de routes sont possibles sous la neige et dans la poudrerie dimanche soir, au cours de la nuit et même lundi.

Mince consolation, le mercure devrait grimper d’une quinzaine de degrés entre dimanche et lundi matin.

Dans le sud du Nouveau-Brunswick, on prévoit une accumulation totale de neige de 20 à 30 cm sur la plupart des régions.

La neige deviendra parfois forte dimanche soir et se mêlera de grésil ou se changera en grésil au cours de la nuit. Une brève période de pluie est prévue en début de matinée lundi alors que le mercure devrait dépasser le point de congélation et atteindre 2°C.