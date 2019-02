Tentative de «coup d’État» à Tracadie, estime le maire

Le conseil municipal de Tracadie demeure extrêmement divisé. Le maire Denis Losier a même qualifié la tenue d’une réunion extraordinaire dimanche après-midi d’une tentative de «coup d’État».

Des membres du conseil ont convoqué une réunion extraordinaire, en fin de semaine, à la suite de la tenue d’une conférence de presse du maire Losier, jeudi après-midi, à laquelle ils n’ont pas été invités.

Lors de cette conférence de presse, le maire Losier a notamment proposé des solutions pour tendre la main aux résidents des anciens DSL, qui ont fait partie du regroupement de 2014, mais il a aussi lancé plusieurs flèches à l’endroit de ses collègues du conseil et même envers certains employés municipaux.

Officiellement, Denis Losier s’est opposé à la tenue de la réunion de dimanche. Il a même tenté, mais sans succès, de faire adopter une motion de renvoi de la totalité des points à l’ordre du jour. Il a ainsi demandé au maire adjoint, Jean-Yves McGraw, de présider l’assemblée pour qu’il puisse participer aux débats en tant que conseiller.

Le maire Losier est intervenu à maintes reprises pour contester l’ordre du jour. Ses interventions ont souvent été accueillies par des applaudissements du public. Lors de la rencontre, le ton a monté entre la foule et le conseil plusieurs fois, ce qui a obligé le maire adjoint à remettre le public à l’ordre.

En réponse à la conférence de presse impromptue du 21 février, le conseil a procédé avec l’adoption d’une nouvelle politique sur les communications.

La nouvelle politique, adoptée par une faible majorité, dit qu’à l’avenir, le conseil se rencontrera afin de désigner un porte-parole officiel avant toute conférence de presse dans les médias traditionnels.

Le site web et la page Facebook de la Municipalité régionale de Tracadie ont également été désignés comme des médias non traditionnels officiels du conseil. On souhaite aussi qu’une formation en relation avec les médias soit offerte aux membres du conseil et au personnel-cadre.

«Coup d’État», selon le maire

Denis Losier n’a visiblement pas apprécié la mise en place de cette nouvelle politique qu’il n’a pas hésité de qualifier d’une tentative de «coup d’État».

«Ce n’est pas pour lui enlever son droit de porte-parole», rassure Jean-Yves McGraw. «On veut cependant qu’il soit le porte-parole de ce que le conseil a décidé. On ne veut pas qu’il organise une conférence de presse pour aborder des points sans avoir consulté le conseil municipal. Si le conseil n’est pas consulté avant d’aller devant la population, ça ne marche pas. Ce n’est pas démocratique.»

M. McGraw a aussi rejeté catégoriquement les accusations de coup d’État.

«Il n’y a pas de coup d’État. Les membres du conseil qui ont demandé la réunion l’ont fait de bonne foi. On n’est pas ici pour nos propres avantages. On est ici pour s’assurer que le regroupement devienne ce qu’il était supposé d’être, soit une prise en charge pour l’avenir. Ce n’est pas pour nous, mais pour les générations qui vont suivre.»

Comités de quartiers

D’autres sujets à l’ordre du jour dimanche après-midi avaient pour objectif de régler des points qui n’ont pu être résolus lors des rencontres plénières du 4 et du 19 février par manque de temps.

Une demande de longue date a été abordée par le conseil, soit la création de comités de quartiers. Leur mise en place devrait permettre aux résidents des différents quartiers d’établir leurs priorités, ce qui devrait faciliter la redistribution de subventions provenant du Fonds de la taxe sur l’essence dans les quartiers ruraux.

Jean-Yves McGraw estime que la création des comités devrait enfin permettre de faire avancer les dossiers touchant les quartiers.

«On ne peut pas commencer à investir dans les quartiers avant que les comités soient formés. Il faut connaître les priorités des quartiers.

Dernièrement, nous avons parlé du Fonds de la taxe sur l’essence. Il y a des critères très sévères sur les montants qui nous sont alloués. On ne peut pas les dépenser n’importe comment. C’est en prévision de ces investissements que ces comités de quartiers devaient être conçus.»

La participation des quartiers est revenue à l’avant-plan au cours de la semaine dernière. Norma McGraw, une ancienne conseillère, a récemment lancé une pétition pour dissoudre la Municipalité régionale de Tracadie. Elle estime que les quartiers ruraux sont défavorisés par rapport à l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila et que les résidents attendent toujours leur juste part.

De son côté, la conseillère Ginette Brideau-Kervin, conseillère du quartier 4 (Pont-Lafrance, Haut-Sheila, Leech et Pointe-à-Tom) a rappelé que les demandes pour la création de comités de quartiers ne datent pas d’hier.

«Ça fait depuis l’arrivée du maire Losier qu’on en parle. J’ai formé un comité dans mon quartier en passant par les procédures qui m’ont été données à ce moment. La municipalité a même payé pour des annonces. Vingt-huit personnes de mon quartier étaient présentes à une réunion le 18 octobre 2016, mais nous attendons toujours depuis ce moment d’avoir un mandat. Je l’ai demandé à maintes reprises ici!»