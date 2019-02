Des ambulanciers paramédicaux seront formés à Tracadie

Un nouveau programme de formation d’ambulanciers paramédicaux en soins primaires sera offert par Medavie dans la Péninsule acadienne en avril, ce qui aidera Ambulance NB à régler une partie de ses problèmes de recrutement.

C’est le premier programme du genre offert en français dans la Péninsule acadienne et la première formation paramédicale reconnue par Ambulance NB offerte à l’Académie Sainte-Famille de Tracadie depuis 2008. À l’époque, l’Atlantic Paramedic Academy donnait le cours au même endroit.

Isabelle Basque, qui cumule plus de 23 ans d’expérience dans les soins paramédicaux, a reçu la tâche de donner le cours à une cohorte de 25 étudiants et étudiantes. Elle enseigne aussi depuis maintenant 14 ans.

Le deux tiers des places sont déjà pourvus, un peu plus d’un mois avant le début de la formation.

Pour apprendre leur métier, les étudiants devront suivre six mois de cours théoriques, en plus de 450 heures de formation pratique — dans les hôpitaux et avec des ambulanciers expérimentés — sur une période d’un an avant de recevoir leur accréditation officielle.

Cette reconnaissance leur permettra ensuite de pratiquer leur métier chez Ambulance NB, ou dans tout autre service ambulancier au Canada.

Pénurie de main-d’œuvre

Éric Robichaud, responsable des communications chez Medavie, soutient que ce nouveau programme donnera la chance aux résidants de la Péninsule acadienne de suivre une formation paramédicale sans se déplacer à Moncton ou à Campbellton.

«On espère que ça va encourager de nouvelles personnes à suivre une formation en soins paramédicaux, et possiblement résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre qui affecte ce secteur. Ce n’est pas un hasard. On visait cet emplacement géographique.»

Denis Losier, responsable des opérations chez Ambulance NB dans la région de Tracadie, affirme qu’il s’agit d’une très bonne nouvelle pour l’organisation.

«La formation offerte à Tracadie permettra aux résidents de la Péninsule d’accéder à une profession sans avoir à se déplacer loin de chez eux. Les travailleurs paramédicaux qui obtiendront leur diplôme auront une forte chance d’intégrer rapidement le marché du travail et de demeurer dans la collectivité qu’ils habitent.»

Isabelle Basque, qui aura la tâche de former la nouvelle génération d’ambulanciers, pense également qu’il est important de pouvoir offrir de la formation en région. Bien qu’elle ne peut pas vraiment expliquer la pénurie de main-d’œuvre, elle suggère quelques pistes de réflexion.

«Les jeunes ont peut-être besoin de faire autre chose avant. On peut difficilement devenir ambulancier en sortant du secondaire, à 17 ans. Aussi, ça peut être très difficile de devenir ambulancier. Il faut obtenir plus de 80% dans tous les examens. Mais à la fin, quand on aime vraiment ça, c’est super gratifiant comme profession.C’est une vocation.»