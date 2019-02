EXCLUSIF – «Le premier sceptique, c’était moi-même» – Gaëtan Thomas

Le PDG d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, assure que la société de la Couronne a fait ses devoirs avant d’investir plusieurs millions dans JOI Scientific. En entrevue exclusive avec l’Acadie Nouvelle, il confie qu’il a lui-même été très sceptique lorsqu’il a eu vent des prétentions de l’entreprise.

«Le premier sceptique, c’était moi-même, comme ingénieur électrique», dit le grand patron d’Énergie NB, lorsqu’il parle de la genèse du partenariat avec cette jeune entreprise américaine.

Les prétentions de JOI Scientific étaient (et sont toujours) ambitieuses, voires révolutionnaires. Avant de plonger et d’investir des millions de dollars, Énergie NB a fait ses devoirs, assure Gaëtan Thomas.

Des avocats américains ont évalué les brevets afin de vérifier leur authenticité et leur caractère unique. Mais ce n’est pas tout.

Une équipe d’experts – qui comprenait notamment le «meilleur scientifique nucléaire» de la société de la Couronne et un professeur de l’Université du Nouveau-Brunswick ont été dépêchés en Floride pour faire des vérifications.

Énergie NB s’est notamment associé à un autre investisseur dans JOI Scientific, l’entreprise MarineMax (l’un des gros joueurs de l’industrie des bateaux de plaisance à l’échelle mondiale) pour vérifier l’efficacité d’un prototype.

«On a monté l’expérience du laboratoire dans une location différente, opérée par une compagnie différente. On a fait venir des compagnies qui mesurent les entrées et les sorties (…) pour s’assurer que les entrées et sorties mesurées étaient réelles.»

Gaëtan Thomas affirme que de l’eau de mer puisée à Belledune a même été transportée en Floride afin de mener des tests supplémentaire. Les résultats ont été concluants, selon lui.

Il raconte que toutes les personnes qui ont assisté à des démonstrations et à des tests dans un environnement neutre (donc à l’extérieur des installations de JOI Scientific) en sont arrivé au même constat: «il y a un potentiel» de produire de l’énergie à faible coût et à grande échelle grâce à la technologie développée par JOI Scientific.

Lorsqu’on lui demande quel est le taux d’efficacité exact atteint lors de ces tests effectués, Gaëtan Thomas se garde de donner des statistiques précises, affirmant qu’il ne peut divulguer des informations qui donneraient un avantage concurrentiel aux compétiteurs de JOI Scientific.

«Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que oui, avec cette technologie-là, avec les résultats qu’on a jusqu’à maintenant, on est capables de prévoir que le coût de l’électricité sera concurrentiel.»

La question est pourtant hyper importante, comme nous l’ont expliqué deux scientifiques de l’Université de Moncton.

Gaëtan Thomas dit être au courant que des scientifiques sont sceptiques quant aux prétentions de JOI Scientific. Des réponses seront fournies en temps et lieu par des experts.

«J’ai entendu ces commentaires-là de certaines personnes. J’ai même discuté avec des scientifiques, mais je ne peux pas tous les amener en Floride pour les convaincre. J’en ai amené quelques uns et ils sont sortis de là… ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, mais ils peuvent comprendre qu’il y a une possibilité.»

Après l’entrevue, l’Acadie Nouvelle a demandé la liste complète des scientifiques et des experts dépêchés par Énergie NB afin d’analyser et de tester le prototype de JOI Scientific. Le porte-parole d’Énergie NB a décliné notre demande.

Un scientifique de l’UNB trouve que le projet a du potentiel

Grâce à la collaboration de JOI Scientific, nous avons tout de même pu parler à l’un de ces scientifiques. Il s’agit de Willy Cook, professeur de génie chimique à l’Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton.

Au cours de la dernière année – après qu’il ait exprimé publiquement des doutes quant à l’efficacité de la technique mise au point par JOI Scientific – Énergie NB a retenu ses services comme consultant externe et indépendant.

«Je dois dire que j’étais autant sceptique (que les chercheurs de l’Université de Moncton à qui l’Acadie Nouvelle a parlé) quand j’ai entendu parler de la technologie, l’année passée. Et j’avais des préoccupations similaires», dit-il.

Il a cependant pu observer de près les prototypes de JOI Scientific de près, pas moins de trois fois, dans les laboratoires de l’entreprise en Floride.

À l’instar des autres intervenants liés de près ou de loin au projet, il se garde de donner des détails, comme le taux d’efficacité réelle atteint par JOI Scientific. Mais il dit être convaincu que les prétentions de l’entreprises ne sont pas farfelues.

«Je peux confirmer que nous avons vu de la production importante d’hydrogène, supérieure à ce à quoi je me serais attendu dans un système d’électrolyse traditionnel. (…) Le processus de JOI fonctionne différemment qu’un électrolyseur traditionnel.»

Willy Cook affirme qu’il a rapporté à Énergie NB que les procédés et les appareils développés par la startup américaine ont le «potentiel» d’être développés afin de produire de grandes quantité d’hydrogène à faible coûts.

«Est-ce que ça pourrait être utilisé à une échelle suffisante pour remplacer une station de 400 mégawatts? Ça reste à voir. La technologie est pas mal nouvelle et il faut que beaucoup de travail soit effectué pour la développer.»

Le patron de JOI Scientific défend son entreprise

Le président du conseil et PDG de JOI Scientific, Traver Kennedy, dit qu’il comprend comment des professeurs qui n’ont pas pu voir les prototypes à l’oeuvre peuvent être très sceptiques quant à leur efficacité.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, il estime qu’il est «tout à fait compréhensible» que des chercheurs qui ont beaucoup fait de travail sur l’hydrogène et sur l’électrolyse traditionnelle (l’utilisation de l’électricité pour décomposer l’eau en hydrogène et en oxygène) aient des doutes.

«Ce que nous faisons n’est pas de l’électrolyse traditionnelle. C’est très difficile pour les gens qui ne connaissent que l’électrolyse ou qui n’ont travaillé qu’avec l’électrolyse d’accepter quelque chose qui est intrinsèquement différent. Surtout s’ils n’ont pas été en contact direct avec (la technologie), qu’ils ne l’ont pas vu à l’oeuvre, qu’ils n’ont pas compris ses principes et ainsi de suite», dit-il.

Traver Kennedy affirme que JOI Scientific continue de déposer des demandes de brevet et qu’il ne peut donc pas encore expliquer en détail comment il est possible d’extraire l’hydrogène de l’eau de mer à faible coût.

Ces questions seront répondues en temps et lieu, assure-t-il. L’entreprise a d’ailleurs l’intention de publier éventuellement des articles révisés par les pairs.

Quant aux questions soulevées par les scientifiques de l’Université de Moncton en ce qui a trait au développement de prototypes de taille industrielle, il se fait rassurant.

«On a encore pas mal de travail à faire pour atteindre une production industrielle. Je ne veux pas vraiment parler de l’échelle atteinte aujourd’hui, mais notre système est complètement modulaire», dit-il.

Il ne sera donc pas absolument nécessaire de développer un énorme appareil pour produire de grandes quantités d’hydrogène, Il sera possible de les configurer comme les batteries des automobiles électriques Tesla, qui sont formées de plusieurs petites batteries, explique-t-il.

«Notre concept modulaire peut être placé dans un conteneur. On pourrait avoir un conteneur plein d’unités qui pourraient être déployé là où c’est nécessaire.»

Et finalement, aux scientifiques qui se demandent ce qui adviendra des sous-produits générés par l’extraction d’hydrogène de l’eau de mer (tels que l’eau de Javel, ou «hypochlorite de sodium»), il répond qu’il est possible de les gérer sans problème (en les diluant ou en les traitant avant de les évacuer dans la mer par exemple).

«Et tout dépendamment comment on aborde ça, il pourrait y avoir une autre source de revenus tirée de cela (en vendant les sous-produits)», dit-il.