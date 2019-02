EXCLUSIF – Un investissement qui dépasse maintenant le seuil des 13 millions $

Le partenariat entre Énergie NB et JOI Scientific a pris de l’ampleur au cours des dernières années. Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, la société de la Couronne a versé plus de 13 millions $ à la startup américaine, soit deux fois plus que ce qu’on le croyait jusqu’à maintenant.

Lorsqu’elle a annoncé son partenariat avec JOI Scientific, en décembre 2017, Énergie NB avait évoqué un investissement pouvant atteindre 7 millions $. Depuis, bien des choses ont changé dans ce dossier, loin des projecteurs.

Énergie NB a notamment obtenu une licence de commercialisation de la technologie de JOI Scientific aux fins de production d’électricité, selon son PDG, Gaëtan Thomas.

Il confirme que des sommes supplémentaires ont été versées à JOI Scientific, mais qu’il ne peut dévoiler combien parce qu’Énergie NB négocie présentement avec des partenaires potentiels pour assurer la commercialisation de la technologie de JOI.

«En temps et lieu, quand on aura conclu nos ententes avec les autres partenaires, nos versements vont devenir publics», dit-il.

Le PDG de JOI Scientific, Traver Kennedy, explique en entrevue téléphonique que son entreprise a bel et bien reçu un premier versement de 5 millions $US (soit environ 6,6 millions $) sous la forme de «redevances prépayées».

«Tant qu’ils finissent par produire de l’hydrogène et qu’ils ont l’occasion d’aller chercher cet argent, ce n’est pas un coût irrécupérable, c’est un dépôt si on veut sur l’hydrogène qu’ils produiront plus tard», dit-il.

Il révèle que lorsque des étapes importantes dans le développement de la technologie ont été franchies l’année dernière, Énergie NB a effectué des paiements additionnels.

«Le montant total est 10 millions $US (13,19 millions $), traités comme des redevances prépayées. (…) Nous avons reçu ces fonds.»

Traver Kennedy précise que cette somme ne couvre pas les autres dépenses liées au partenariat, défrayées par Énergie NB, telles que les déplacements et la construction d’un laboratoire près des locaux de JOI Scientific, en Floride.

«Je ne sais pas quels sont ces montants», affirme Traver Kennedy.

Un poste d’administrateur

L’Acadie Nouvelle a découvert dans des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission – un organisme américain de réglementation – que Gaëtan Thomas est l’un des administrateurs de JOI Scientific.

En entrevue, nous lui avons demandé comment il s’est retrouvé à siéger au conseil de l’entreprise.

«C’était une clause qu’on insistait pour avoir quelqu’un représentant Énergie NB sur le bureau de direction pour évidemment pouvoir voir l’évolution de cette nouvelle technologie. On est simplement sur le bureau de direction, pas comme investisseur, mais comme propriétaire d’une licence quand même importante.»

Il assure qu’il occupe ce poste à titre de PDG d’Énergie NB et qu’il n’a «absolument pas» investi à titre personnel dans JOI Scientific.

«Pour moi, c’est très important. Je n’ai aucun argent d’investi personnellement. Et il faut laisser ça comme ça tant que je suis PDG d’Énergie NB», dit-il.