Le printemps et la neige frapperont à nos portes en mars

Aujourd’hui, c’est peut-être un peu difficile à croire, mais il arrivera. Le printemps débutera officiellement le 20 mars à 16h58.

MétéoMédia a publié, lundi matin, ses prévisions pour le printemps à venir. Pour les trois prochains mois, la chaîne spécialisée prévoit des températures près des normales saisonnières dans le sud du Nouveau-Brunswick, alors qu’elles seront un peu en dessous dans la portion nord de la province.

«Ça se justifie par le fait qu’il y aura un blocage atmosphérique au-dessus du Groenland, ce qui fait qu’on va avoir un peu d’air frais sur les régions de l’Est québécois et au niveau de la Péninsule acadienne. Donc, au terme de ces trois mois, d’ici la fin du mois de mai, on aura des températures un peu en bas des valeurs saisonnières», a expliqué le météorologue, Bertin Ossonon.

Les normales saisonnières moyennes pour le Nouveau-Brunswick sont de -3°C en mars et de 10°C en mai.

Le mercure devrait commencer à monter à la mi-mars pour ensuite être en dents de scie en avril et mai.

Le nord du Nouveau-Brunswick a reçu beaucoup de neige cet hiver. À certains endroits, il y a 80 cm de neige au sol. Normalement, la région en reçoit 220 cm. Depuis le début de l’hiver, elle en a reçu plus de 300 cm.

«Je n’ai même pas ajouté celle qui tombe en ce moment», note M. Ossonon.

En tombera-t-il davantage? Malheureusement, pour certains, heureusement, pour d’autres, la réponse est oui.

«Au mois de mars, il tombe facilement 71 cm de neige à Bathurst et même en avril on peut en recevoir 30 cm», précise le météorologue.

On devrait donc ressentir les soubresauts de l’hiver jusqu’au milieu du mois de mars. Quelques tempêtes ici et là. Les précipitations seront surtout sous forme de neige dans le Nord. Dans le Sud, il s’agira d’un mélange de pluie et de neige.

Sinon, pour les trois prochains mois, les précipitations devraient être dans les normales. Ça veut dire une quantité combinée d’environ 270 mm de neige et de pluie dans la région de Bathurst par exemple.

La saison des inondations printanières sera aussi à surveiller selon MétéoMédia en raison de l’important couvert de neige sur certaines régions qui pourrait fondre rapidement si les températures montent subitement.

Les météorologues ont vu juste

La tempête qui s’est abattue sur le Nouveau-Brunswick dimanche soir et lundi matin a laissé beaucoup de neige sur la Péninsule acadienne.

Les météorologues prévoyaient de 15 à 30 cm de neige de dimanche à lundi. Ils ont vu juste. Le Grand Moncton a reçu de 10 à 15 cm, selon les endroits. La Péninsule acadienne a reçu de 22 à 32 cm.

«Bas-Caraquet a reçu 32 cm, c’est la plus grande accumulation de neige au Nouveau-Brunswick», a précisé Jill Maepea, météorologue pour Environnement Canada.

Cette tempête qui a entraîné la fermeture de toutes les écoles dans la province lundi sera suivie de forts vents mardi. Ils souffleront jusqu’à 80 km/h dans la Péninsule acadienne. Le tout sera accompagné d’une plongée du mercure.

«Malheureusement, demain (mardi) la température va chuter sous les normales. Les températures maximales seront entre -13 °C et -17°C. Les normales sont de 0°C à -3 °C. Ce sera donc vraiment froid», a indiqué Mme Maepea.

Ce sera généralement beau pour le reste de la semaine au Nouveau-Brunswick et les températures devraient progressivement remonter vers les normales saisonnières jusqu’à cette fin de semaine.

«Pour le reste de la semaine ce sera plus calme, mais pour la prochaine fin de semaine, il y a une chance d’avoir une autre tempête, mais c’est encore tôt pour les détails», a avancé la météorologue.