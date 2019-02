Salon de l’auto d’Edmundston: camionnettes et VUS volent la vedette

Même si l’achalandage enregistré au cours de la fin de semaine a été un peu moindre que lors de l’édition 2018, les organisateurs du Salon de l’auto d’Edmundston dressent tout de même un bilan positif de l’événement qui s’est achevé dimanche.

Environ 2500 personnes ont assisté à l’événement qui s’est tenu au Centre Jean-Daigle ainsi qu’au Pavillon sportif d’Edmundston, soit une baisse de près de 500 visiteurs par rapport à l’année précédente.

Ce sont les camionnettes et les VUS qui ont littéralement volé la vedette durant l’événement, au détriment des berlines et de certains véhicules de luxe qui se trouvaient également sur place.

«C’est un salon qui est très convivial et qui est doté de très belles installations», a affirmé Antoine Joubert, un expert du domaine automobile qui était l’invité spécial des organisateurs du Salon de l’auto d’Edmundston en 2019.

M. Joubert a multiplié les conversations avec les visiteurs et les exposants, lors des trois jours d’activités, en plus de prononcer des conférences et d’autographier des éditions du plus récent Guide de l’automobile.

Une centaine de modèles d’automobiles et 15 exposants se sont partagé des installations d’une superficie de pas moins de 50 000 pieds carrés.

Les profits de l’événement, soit une somme d’environ 9000$ selon les premières estimations des responsables, seront remis à l’organisme Soccer Edmundston qui entend bien profiter de ces fonds pour améliorer ses installations sportives.

Cette baisse d’achalandage ne semble en rien vouloir ralentir les ardeurs des organisateurs qui entendent bien poursuivre l’expérience au cours des prochaines années.

«On va reformuler des choses et apporter certains changements, comme possiblement ajouter des motocyclettes et d’autres véhicules motorisés, mais il y aura un Salon de l’auto en 2020 c’est certain!», a affirmé Éric Leblanc, le président du comité organisateur de l’événement.