Carambolage sur la route 11 près de Cocagne

Entre 15 et 20 véhicules ont été impliqués dans un accident sur la route 11 à hauteur de Cocagne, mardi matin.

Selon le chef pompier de Cocagne, Steven Gauvin, seules des blessures mineures sont à déplorer.

Les premiers répondants ont reçu l’appel à 9h05. Les pompiers de Shediac, Cocagne et Saint-Antoine sont intervenus, accompagnés de la GRC, d’Ambulance NB et des équipes du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Steven Gauvin avance que les conditions météorologiques exécrables, associant une très faible visibilité à des vents de plus de 100 km/h, seraient à l’origine de l’accident.

Sur Twitter, la GRC confirme plusieurs collisions et prévient que la route est désormais fermée à la circulation. «On s’attend à ce que la route demeure fermée pendant plusieurs heures. Veuillez éviter le secteur», indique la force policière.

Plus de détails à venir