Décès d’un soldat à la base militaire de Gagetown

Les Forces armées canadiennes confirment le décès de l’adjudant Mark Boychuck, lundi matin à la base militaire de Gagetown située près de Fredericton.

Mark était membre des Forces armées canadiennes depuis 20 ans.

Le soldat a participé à trois opérations en Afghanistan et a été déployé une fois en Bosnie.

«La famille, les proches et les collègues de Mark ont été informés et ils recevront le soutien et les ressources nécessaires pour traverser ce moment difficile», écrit le colonel Keith Osmond, commandant du Groupe de soutien de la 5e Division du Canada, dans une déclaration.

«Prenons un moment pour se souvenir des contributions de Mark au Canada, à la communauté internationale et les Forces armées canadiennes, et pour les personnes qui le connaissaient personnellement, de la façon dont notre relation avec lui a enrichi nos vies.»

Les Forces armées n’ont pas révélé comment et à quel endroit Mark Boychuck a perdu la vie, mais ils confirment qu’il n’est pas mort dans un accident d’entraînement.

La police militaire est désormais de chargée de mener une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du décès.

«Par respect pour Mark, sa famille et ses amis, abstenons-nous de spéculer et laissons le temps aux autorités compétentes d’enquêter sur ce qui s’est passé», souligne le colonel Keith Osmond.