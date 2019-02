Deux carambolages à Tracadie: un conducteur recherché

Selon les informations de la GRC, deux carambolages importants sont survenus ce matin dans la municipalité régionale de Tracadie.

Un accident impliquant quatre véhicules a fait trois blessés légers, une femme et ses deux enfants, à Pointe-des-Robichaud.

Le deuxième carambolage impliquant quatre véhicules est survenu à Tracadie Beach, en face de l’école de la Villa des Amis. Une personne a subi des blessures graves et a été transportée à l’hôpital.

L’ambulance devait se rendre à l’hôpital de Miramichi, mais le pont de Tabusintac est actuellement fermé en raison de la poudrerie. Les ambulanciers ont rebroussé chemin et se sont dirigés vers l’Hôpital de Tracadie.

Une voiture impliquée dans la collision a quitté la scène. La GRC demande à cet automobiliste de se rapporter à la police le plus tôt possible. En raison de la mauvaise visibilité, on n’a aucun détail sur la voiture qui a fui les lieux de cet accident.

La route 11 est donc fermée à la circulation entre Tabusintac et Tracadie, même chose entre Bertrand et Janeville. La route 113 est fermée entre Pokemouche et Miscou.