Foire brayonne: un comité organisateur fin prêt et complet

L’équipe qui veille désormais aux destinées de la Foire brayonne d’Edmundston peut maintenant passer aux choses sérieuses et mettre toutes ses énergies à bâtir la programmation de l’édition 2019 de l’événement.

Une rencontre tenue lundi soir a permis à Carole Martin d’accéder au poste de présidente du comité organisateur, une fonction qui était inoccupée depuis déjà la mi-décembre.

Il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources pour celle qui a déjà siégé au sein du conseil d’administration de la Foire à la fin des années 1990.

«Sans avoir travaillé depuis ce temps à sa direction, je suis resté fidèle à la foire et suis demeuré une de ses adeptes en assistant régulièrement aux activités qui étaient offertes», a expliqué Mme Martin.

La 41e Foire brayonne se tiendra du 2 au 4 aout, dans le cadre d’une édition qui se voudra plus modeste.

Ses organisateurs savent pertinemment qu’ils devront prendre les bouchées doubles afin de mettre en place une programmation qui saura plaire aux milliers de visiteurs qui assistent habituellement au festival d’été en été, depuis 1979.

«Je sais que les attentes sont élevées, comme toujours. Il nous reste peu de temps pour meubler notre programmation, mais nous voulons nous assurer d’amener ici au moins un artiste de renom, question de satisfaire les envies de tous», a indiqué Carole Martin.

Les organisateurs devront par ailleurs s’affairer à déterminer à quels endroits se dérouleront l’ensemble des activités et les prestations musicales qui occupent toujours une place d’importance dans la programmation de la Foire brayonne d’Edmundston.

Habituellement présentées à la Place de l’Artisan et au stade Turgeon, certaines des festivités pourraient se tenir cet été au Centre Jean-Daigle ainsi qu’aux alentours de l’amphithéâtre communautaire.

«Il faut absolument faire en sorte que les gens qui sont de passage à Edmundston sachent que la Foire brayonne se tient à cet endroit au même moment», a expliqué la toute nouvelle présidente de la Foire brayonne.

Les responsables de l’événement espèrent aussi attirer un plus grand nombre de jeunes visiteurs sur les différents sites et rendre l’expérience familiale sur les lieux encore plus intéressante.

«Nous avons actuellement plusieurs idées en tête, il s’agit maintenant de faire en sorte de les mettre en œuvre», a affirmé Mme Martin.