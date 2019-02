Les pêcheurs de hareng pourraient obtenir la permission d’abattre six phoques

Les pêcheurs de hareng du printemps pourraient obtenir la permission d’abattre six phoques par année. Le ministère des Pêches et des Océans étudie la question dans le cadre de son plan de redressement du stock, qui est dans un état critique.

La biomasse de hareng de printemps est dans un piteux état depuis une quinzaine d’années. Après avoir dépassé les 100 000 tonnes à quelques reprises dans les années 1980 et 1990, elle est sous la limite «critique» des 20 000 tonnes depuis le début des années 2000.

La semaine dernière, un comité de travail s’est réuni à Moncton afin de s’attaquer à un plan de rétablissement.

L’une des idées proposées est d’offrir aux pêcheurs un permis pour abattre six phoques gris durant la saison de pêche. Le mammifère marin est souvent identifié comme l’un des facteurs principaux du déclin du hareng. Plusieurs pêcheurs voient la preuve de leurs propres yeux.

«Les pêcheurs lèvent les filets le plus vite possible. Si on les laisse à l’eau trop longtemps, on aura peut-être juste des têtes de poisson dedans», a illustré la semaine dernière à l’Acadie Nouvelle Louis Ferguson, du département d’aménagement et d’évaluation de la ressource de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

La promotion de la chasse durable au phoque a été longuement discutée lors de la réunion du comité de travail sur le plan de rétablissement, selon Marc Lecouffe, directeur de la gestion des pêches et des ressources au MPO.

Un des plus gros défis, explique-t-il, est de trouver des chasseurs professionnels capables de former de nouveaux chasseurs.

«Il y a de l’intérêt de la part des pêcheurs à participer à la chasse durable au phoque. Mais trouver des professionnels capables de former de nouveaux chasseurs est difficile.»

«On a aussi discuté l’idée d’émettre aux pêcheurs de hareng des permis personnels permettant d’abattre jusqu’à six phoques durant la pêche du printemps.»

L’idée fera partie d’une longue liste de solutions possibles évaluées par le MPO.

Gil Thériault, président de l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec, demande depuis des années que le MPO prenne des mesures afin d’augmenter le nombre de formateurs de chasseurs de phoque.

Selon lui, seulement trois personnes sont officiellement reconnues comme formateurs aux Îles-de-la-Madeleine et un autre dans le nord du Québec. Il mentionne qu’un d’eux est un boucher, un autre est un entrepreneur, et que tous ont peu de temps pour transmettre leurs connaissances.

M. Thériault souligne qu’il existe des permis de chasse de phoque de subsistance, mais qu’elle nécessite la formation «Abattage en trois étapes» sur les méthodes pour tuer le phoque en minimisant la douleur.

Il remarque cependant que la formation n’inclut aucune information sur les méthodes pour préparer la viande et la peau du phoque après l’avoir abattu.

«Il faut que la personne qui forme puisse aller un peu plus loin. Une des conditions des permis de subsistance est d’utiliser la peau ou la viande.»

M. Thériault a récemment rencontré des fonctionnaires du MPO lors d’une réunion aux Îles-de-la-Madeleine. Selon lui, ils sont assez ouverts à l’idée de certifier plus de formateurs et de concevoir des ressources pour les nouveaux chasseurs, comme des pamphlets et des vidéos en ligne.