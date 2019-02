Mieux vaut éviter de prendre la route

Il fallait être brave – sinon un peu fou – pour s’aventurer sur les routes de la Péninsule acadienne, jeudi matin. L’Acadie Nouvelle s’est prêtée à l’exercice… à ses risques et périls.

Vents forts, froid cinglant. Cet hiver ne nous pardonne pas. Il était tombé près de 38,6 centimètres, à 17h lundi, selon les données recueillies par la base météorologique de Bas-Caraquet.

Depuis novembre, on en a reçu près de 383,4 centimètres, soit près de 50 centimètres de plus qu’un hiver complet en temps normal (335). Encore quelques bonnes tempêtes et le record de 519,8 centimètres, en 2014-2015, pourrait être facilement battu.

Mais ces records sont bien loin dans notre esprit quand on a voulu se diriger vers Grande-Anse.

Notre concentration est totale sur la route. Le thermomètre marque moins-15 dans notre véhicule. Quelle belle idée nous avons eue…

Au pont Rouge, sur la route 11, la visibilité est réduite et parfois nulle. Des lames de neige font dévier le véhicule. Il faut avoir les deux mains solides sur le volant. Pourtant, le chasse-neige venait tout juste de passer…

La suite se déroule assez bien. La route est glacée, mais déblayée, malgré la poudrerie par endroit. On ne rencontre que très rarement un véhicule. Ce qui rend notre tentative encore plus hasardeuse…

Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour tester une fois de plus notre témérité. Un mur blanc nous attend au tournant avant de longer les caps pour se rendre à Grande-Anse.

On ne voit ni ciel ni terre. On distingue à peine la chaussée, à travers de grosses lames de neige.

Au tournant de la route 11 avant le longer les caps à Grande-Anse. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette 26 février 2019

On ne prend aucune chance: nos clignotants d’urgence sont allumés et on roule à moins de 30 km/h.

Impossible d’aller plus loin. C’est le temps de faire demi-tour, en prenant toutes les précautions qui s’imposent.

La route du retour n’est pas vraiment reposante. On doit passer une fois de plus sur le pont Rouge. Une fois de plus, on ne voit rien… On ralentit.

Oups! Les freins, vite! À 30 pieds, un accrochage entre deux véhicules. Impossible de rester là, sinon c’est le danger d’un carambolage. On se stationne à un endroit plus sécuritaire et nous allons voir les occupants d’un des véhicules.

Ils vont bien. Ils sont un peu sous le choc, mais au moins, ils se sont sortis de leur fâcheuse position. Le pare-chocs arrière est cassé, mais l’auto peut toujours rouler. Ils ont été chanceux.

Après le pont Rouge, l’autre véhicule impliqué, un véhicule utilitaire sport, est stationné dans la cour du restaurant. Le pare-chocs avant a encaissé le gros du coup.

De retour à Caraquet, nous nous hasardons sur le boulevard Saint-Pierre. Encore là, à nos risques et périls. La poudrerie est intense, poussée par des vents de plus de 50 km/h. Forcés de ralentir, nous n’apercevons personne en train de déblayer sa cour. À la côte de la Pointe-Rocheuse, en face des bureaux d’UNI, on ne voit rien. Ni devant l’église Saint-Pierre-aux Liens, dont on distingue à peine la pointe du clocher. Encore là, c’est risqué d’aller plus loin.

Un brave a sorti sa souffleuse, jeudi matin. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette 26 février 2019

Au retour, ô miracle, un homme a sorti sa souffleuse. Il tente de nettoyer sa cour et d’envoyer sa neige au-dessus d’une butte qui doit faire au moins 10 pieds de hauteur.

«C’en est une capable, celle-là!», nous dit-il entre deux bourrasques.

De retour au bureau, on se rend compte que les réseaux sociaux sont en feu. Commentaires, photos d’accidents, images de murs blancs se succèdent au même rythme que la neige qui s’accumule au sol. Facebook est déchaîné.

Deux carambolages dans le secteur Sheila. Un autre à Cocagne. Plusieurs autres accidents. Des routes fermées partout. Des avertissements à la tonne. Toutes les écoles fermées. Un après l’autre, les commerces et services gouvernementaux confirment leur fermeture pour la journée.

La réunion du conseil municipal à Bas-Caraquet, prévue lundi et remise à mardi, est repoussée de nouveau.

Et là, on se dit qu’on l’a échappé belle, dans le fond.