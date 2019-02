Les conditions routières difficiles, mardi, ont causé de sérieux maux de tête aux automobilistes de la province. Des vents forts, avec des rafales de près de 100 km/h, ont profité de la neige fraîche tombée la veille pour former un blizzard d’une rare intensité. La visibilité était presque nulle à plusieurs endroits, spécialement dans les communautés le long de la côte.

La GRC a rapporté quelques carambolages, dont un au sud de Tracadie avec un blessé grave. Un autre près de Cocagne a impliqué près d’une quinzaine de véhicules et n’a fait que des blessés légers.

Deux accidents sont venus perturber la circulation sur l’autoroute 2, dans les environs de Grand-Sault et de Saint-André. Un carambolage a notamment impliqué six véhicules, dont deux transports routiers, au 74e km. Une partie de la route entre Saint-Léonard et Grand-Sault a été bloquée. On rapporte deux blessés, dont un gravement, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Dans la Péninsule acadienne, la situation a été telle que la GRC et l’Organisation des mesures d’urgence ont avisé en après-midi les automobilistes qui avaient idée de circuler sur les routes 11 – notamment entre Janeville et Bertrand et de Sheila à Rivière-du-Portage – et 113 – de Inkerman à Miscou – qu’ils le faisaient à leur propres risques, car elles n’interviendraient pas en cas d’un accident.

Fait rarissime, les municipalités de Shippagan, de Bertrand, de Grande-Anse, de Caraquet et de Bas-Caraquet ont notamment enlevé leurs chasse-neige de la route en après-midi, à moins d’une urgence.

La route 11 entre la Municipalité régionale de Tracadie et Néguac a été fermée pendant quelques heures en avant-midi en raison de deux accidents.

Un série de collisions impliquant quatre véhicules a fait trois blessés légers – une femme et ses deux enfants –, à Pointe-des-Robichaud, aux limites sud de la ville.

Le deuxième carambolage impliquant quatre véhicules est survenu peu de temps après à Tracadie Beach, en face de l’école de la Villa des Amis. Une personne a subi des blessures graves et a été transportée à l’hôpital.

L’ambulance devait se rendre à l’hôpital de Miramichi, mais le pont de Tabusintac était fermé en raison de la forte poudrerie. Des témoins ont rapporté à la GRC que le blizzard était si intense au pont que le traverser équivalait à s’aventurer en pleine nuit sans aucun éclairage. Les ambulanciers ont rebroussé chemin et se sont dirigés vers l’Hôpital de Tracadie.

Une voiture impliquée dans la collision a quitté la scène. La GRC a demandé à cet automobiliste de se rapporter à la police le plus tôt possible. En fin d’après-midi, elle n’avait toujours pas eu de nouvelle de cette personne, mais le sergent Marc Beaupré refusait de parler d’un délit de fuite pour l’instant.

«C’est peut-être une personne qui a paniqué dans le nuage de neige et qui n’a pas voulu s’arrêter tout de suite», a-t-il supposé.

Carambolage près de Cocagne

Une quinzaine de véhicules ont été impliqués dans un accident sur la route 11, près du pont de Cocagne, mardi matin.

Selon le chef pompier de Cocagne Steven Gauvin, quatre personnes ont subi des blessures et ont été transportées à l’hôpital. On ignore leur état de santé.

Les premiers répondants ont reçu l’appel à 9h05. Les pompiers de Shediac, de Cocagne et de Saint-Antoine sont intervenus, accompagnés de la GRC, d’Ambulance NB et des équipes du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Steven Gauvin avance que les conditions météorologiques exécrables, associant une très faible visibilité à des vents de plus de 100 km/h, seraient à l’origine de l’accident.

«Il y avait beaucoup de poudrerie et les routes étaient très glissantes», confirme la sergente Alice Desroches, du Détachement de Shediac de la GRC.

Le pont a été fermé à la circulation pendant une bonne partie de la journée.

Écoles fermées

Ce lendemain de tempête qui a laissé près de 40 centimètres de neige à certains endroits a forcé la fermeture des écoles dans plusieurs secteurs. Celles de la Péninsule acadienne du District scolaire francophone Nord-Est ont été fermées pour une deuxième journée de suite, tout comme les écoles de la région de Grand-Sault (Grand-Sault, Drummond, Saint-André).

Toutes les autres écoles du District scolaire francophone Nord-Ouest, du Sud et du Nord-Est (Chaleur et Restigouche) étaient ouvertes.

Plusieurs services gouvernementaux et de santé du Nord-Est ont également cessé leurs activités pour la journée, en plus de nombreux commerces.

Les prévisions météorologiques prévoient une accalmie des vents tard dans la nuit de mardi à mercredi, peut-être même pas avant mercredi avant-midi.