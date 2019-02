À situations extrêmes, mesures extrêmes

Même si on est encore loin d’atteindre le point critique de la crise du verglas, l’Organisation des mesures d’urgence de la Péninsule acadienne est sur le qui-vive depuis trois jours.

La tempête de neige de lundi, suivi de deux jours d’un blizzard alimenté par de forts vents allant jusqu’à 100 km/h, a paralysé la région et a mobilisé les services d’urgence.

Policiers, pompiers et équipes paramédicales ont su répondre adéquatement aux besoins essentiels de la communauté malgré de nombreuses routes bloquées et une visibilité nulle par endroits, a donné comme rapport Cédric Landry, responsable des communications à l’OMU de la Péninsule acadienne, mercredi après-midi.

De leur centre d’opérations à Paquetville, les intervenants dirigés par Mathieu Chayer sont là et sont prêts à se rendre aussi rapidement que possible sur les lieux d’une urgence.

«Ça va relativement bien, affirme M. Landry. Nous sommes loin d’être à l’épisode du verglas. Ce n’est pas une crise et nous ne répondons pas à une crise. Nous coordonnons les services des premiers répondants au cas où. La bonne nouvelle est que tous les appels d’urgence que nous avons reçus depuis trois jours ont été répondus et résolus.»

L’OMU de la Péninsule acadienne n’a pas lésiné sur les messages d’avertissement depuis lundi. Elle a également opté pour la fermeture de plusieurs tronçons de route dans la région. Par exemple, mercredi en début d’après-midi, deux sections de la route 11 – de Janeville à Bertrand et du secteur Sheila de Tracadie à Rivière-du-Portage – et la 113 – de Inkerman à Miscou – étaient fermées à la circulation.

Les écoles de la région sont demeurées fermées pour une troisième journée consécutive.

Le secteur Rivière-à-la-Truite, de la Municipalité régionale de Tracadie, mercredi avant-midi. – Gracieuseté: Service des incendies de Tracadie

Plusieurs villes et villages ont invité leurs citoyens à demeurer bien au chaud parce que leurs équipes de déneigement ne pouvaient plus déblayer les rues.

À Tracadie, le pont Snowball, à l’entrée nord de la ville, a été réduit à une circulation sous escorte motorisée, mardi et mercredi. La Municipalité régionale de Tracadie a émis un communiqué, en après-midi, affirmant ne pas être en état d’urgence.

Le service local des incendies a aussi tenu une réunion d’urgence en après-midi pour faire le point. Des représentants d’Ambulance NB, de la GRC, d’Énergie NB, du ministère des Transports et Infrastructures et des Travaux publics de Tracadie y ont participé.

Étaient toujours fermés à la circulation la route 11 à la hauteur de Maison suprême (sortie 203), la route 11 à la hauteur de la rue Rivière-à-la-Truite (sortie 198); le chemin Alderwood (Chemin du rang 9 à intersection chemin Saulnier-Ouest), la route 11 à la hauteur du pont de Sheila (pont Johnson); l’intersection du chemin Val-Comeau et de la route 11 (Pointe-des-Robichaud); l’intersection de la route 11 et de la route 370 (Rivière-du-Portage).

«Le point que nous martelons est que même s’il fait soleil et même si ça semble beau à l’extérieur, on demande aux citoyens de demeurer chez eux et d’éviter les déplacements au maximum. Premièrement, parce que tout est fermé et deuxièmement, parce que ça permet à nos intervenants d’être disponibles pour intervenir plus rapidement à des urgences. Évidemment, il y aura toujours du monde qui va s’aventurer, mais nous essayons de réduire le trafic le plus possible. On sent que les gens comprennent le message», poursuit M. Landry.

Le porte-parole refuse également de considérer ce blizzard comme un bon entraînement si jamais une situation devenait aussi grave que la crise du verglas de 2017.

«Non, ce n’est pas un entraînement, mais ce n’est pas au point où nous devons ouvrir des centres communautaires de réchauffement. Je sais que c’est plate ce qui arrive actuellement, mais c’est gérable. Quand les vents vont diminuer d’intensité, nous reviendrons à la normale. Mais nous demeurons prêts si quelque chose arrive», indique-t-il.