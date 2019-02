La légalisation de la marijuana est-elle un échec commercial?

Trois mois après la légalisation, l’heure est au bilan chez Cannabis NB. Plombés par une pénurie généralisée de produits, les débuts sont loin d’être à la hauteur des prévisions.

Les longues files à l’entrée des succursales ont marqué les esprits le 17 octobre dernier. Pourtant, quelques semaines plus tard, les premiers chiffres s’avèrent être décevants. Du 17 octobre au 23 décembre, les ventes se sont élevées à 8,6 millions de dollars.

«Nous sommes loin d’être là où nous espérions, constate Lara Wood, directrice générale de Cannabis NB. Nous n’avons atteint que la moitié des ventes anticipées. Les défis d’approvisionnement qu’on a connu à travers tout le pays nous ont empêchés de fournir les produits au niveau que nous l’espérions.»

Cette incapacité à répondre à la demande représente un défi majeur pour le distributeur public de cannabis à usage récréatif. Les quatre producteurs autorisés avec lesquels la province avait signé des ententes ont tous éprouvé des difficultés à livrer la marchandise.

En rupture de stock, la moitié des magasins de Cannabis NB ont dû fermer leurs portes temporairement au mois de novembre.

«Il y a plusieurs problèmes de logistique, les temps de traitement avant analyse sont longs et le système d’étiquetage est très exigeant et demande beaucoup de ressources. Tout ce processus est nouveau pour l’industrie et c’est cela qui crée des délais», reconnaît Lara Wood.

Lors des six premières semaines, les Néo-Brunswickois ont acheté en moyenne 6.87$ de cannabis légal. Les ventes par résidents étaient plus élevées ailleurs en Atlantique: 13.83$ à l’Île-du-Prince-Édouard, 11.34$ en Nouvelle-Écosse et 8.17$ à Terre-Neuve-et-Labrador.

Face à ces résultats en demi-teinte, Cannabis NB a annoncé le mois dernier une soixantaine de mises à pied.

Dans ces conditions, la société de la Couronne est-elle en mesure de concurrencer le marché clandestin? Statistiques Canada évalue le prix du cannabis légal au Canada à 9,70$ le gramme contre 6,51$ sur le marché noir.

Le crime organisé, qui n’a pas d’infrastructures à entretenir et n’est pas soumis aux mêmes règles, sera toujours en mesure d’offrir des prix plus attractifs, souligne la directrice générale de Cannabis NB.

«Il n’est pas réaliste d’attendre qu’on élimine le marché noir du jour au lendemain, mais au Canada Atlantique les ventes sont plus fortes qu’ailleurs au pays et on entend les anecdotes des consommateurs qui disent être confiants que nos produits sont plus sécuritaires, et qu’ils peuvent recevoir plus d’information», dit-elle.

«Le fait d’avoir une grande variété de produits vendus à un large éventail de prix, c’est ça qui va nous permettre d’être plus compétitifs. Lorsque les approvisionnements seront plus stables, il nous sera possible de baisser les prix.»

Les longues files à l’entrée des succursales ont marqué les esprits le 17 octobre dernier. Pourtant, quelques semaines plus tard, les premiers chiffres s’avèrent être décevants. – Archives

Redresser la barre progressivement

Tout n’a pas été à jeter lors de ces premiers mois, assure Lara Wood.

«Les consommateurs ont beaucoup apprécié les boutiques et ont eu une bonne expérience de magasinage, dit-elle. On a eu de très bons retours et nos équipes ont fait ce qu’on attendait d’elles en fournissant de l’information au public.»

Les succursales ont été conçues pour vendre jusqu’à 800 produits différents, mais la sélection est nettement plus limitée pour le moment. Cannabis NB tente de remédier au problème en s’associant avec d’autres producteurs.

Plus tôt ce mois-ci, le détaillant a signé une entente d’approvisionnement avec The Supreme Cannabis Company, qui fait pousser la plante sous d’immenses serres à Kincardine, en Ontario.

«Nous devrions signer un accord avec un nouveau joueur la semaine prochaine et nous sommes en discussion avec huit autres producteurs», mentionne la directrice.

«Cela va nous aider progressivement à agrandir notre portfolio et à augmenter nos volumes. Je pense que d’ici six mois nous aurons fait d’immenses progrès. Nous sommes confiants de voir les choses s’améliorer mais ça va prendre du temps. Nos ventes s’améliorent à mesure que nos approvisionnements se stabilisent, nous nous attendons à faire des profits à partir de l’an prochain.»

Par ailleurs, Cannabis NB commence déjà à se préparer à la «seconde légalisation». Ottawa prévoit autoriser la commercialisation des produits comestibles à base de cannabis en octobre prochain.

«Ça aurait un gros impact sur l’industrie et sur la distribution, évalue Lara Wood. Beaucoup de consommateurs nous disent qu’ils sont très intéressés par la variété de ces produits, qui sont devenus très populaires sur le marché noir ces dernières années. On a vu que ce sont des produits très en demande au Colorado et dans l’État de Washington, où le cannabis a été légalisé.»

Les producteurs augmentent la cadence

Du côté des producteurs néo-brunswickois la situation est tout autre. Les affaires sont bonnes et les installations tournent à plein régime.

À Atholville, Zenabis a décidé d’accélérer ses plans de développement en avançant la construction de nouvelles salles de culture.

’entreprise vient de dépasser la barre des 200 employés et compte faire grossir son équipe jusqu’à 400 personnes d’ici l’été.

Le producteur vient de signer un accord de distribution avec le Québec, ses produits seront bientôt expédiés dans neuf des dix provinces canadiennes.

Dans les locaux d’Organigram, à Moncton, on poursuit aussi une croissance à toute vitesse.

L’ajout progressif de 91 salles de culture se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2019. La capacité de production annuelle passera alors à 113 000 kg, soit plus du triple de la quantité actuelle.

Lors de son dernier trimestre se terminant le 30 novembre, Organigram a généré des recettes brutes de 14,4 millions de dollars, une augmentation de 419% par rapport aux ventes de 2,4 millions de dollars enregistrées début 2018.