Moncton veut devenir le carrefour des «escapades routières»

Près de 2 millions de voyageurs visitent Moncton par année. Or, ils y restent rarement plus d’une nuit. Ça doit changer. Un rapport préparé par deux firmes de consultations spécialisées en tourisme propose des pistes de solutions.

Les gens visitent surtout le Grand Moncton par affaires ou pour assister à une convention. Même si la région a de loin le taux le plus élevé d’occupation hôtelière au Nouveau-Brunswick, voire même en Atlantique, le tourisme «représente aujourd’hui une part relativement faible du nombre de visiteurs».

Depuis 10 ans, rien n’a trop changé. Plus de 90% des gens qui visitent le Grand Moncton proviennent du Canada et 46% sont d’une autre région au Nouveau-Brunswick. Seulement 8% des gens qui séjournent plus d’une nuit à Moncton sont de l’international.

En Atlantique, l’industrie génère des retombées de 5 milliards $ annuellement en plus de créer 57 000 emplois directs à temps plein pour la région. La Stratégie de croissance du tourisme du Nouveau-Brunswick 2018-2025 prévoit que les visiteurs injecteront environ 2 milliards $ par année d’ici 6 ans dans l’économie de la province.

Une destination touristique à part entière

Évidemment, Moncton et le sud-est de la province veulent leur part du gâteau. Dans un rapport commandé par la municipalité et la Commission des services régionaux du Sud-Est, on propose de créer un organisme de marketing de destination (OMD) indépendant et un mécanisme pour le financer.

Le but de cet organisme serait de vendre le Sud-Est comme une destination touristique profitant du nombre important d’hôtels à Moncton, des attraits de la côte de Fundy et des plages de la région de Shediac.

Moncton deviendrait un genre de carrefour des «escapade routières».

«C’est un des buts de la stratégie de ne pas seulement amener les gens à Moncton et à Dieppe, mais de les faire aller au parc national de Fundy, à Shediac et toutes les autres destinations dans le coin pour essayer de faire allonger leur séjour dans la région», a expliqué John Dunn de la firme Floor 13, l’un des coauteurs du rapport.

En ce moment, Moncton est un peu le «le service au volant» du tourisme. Les gens y viennent pour une nuit ou par affaires et repartent.

Pour que le Sud-Est et le Grand Moncton deviennent une destination touristique à part entière, il faut vendre la région comme telle. Il faut raconter son histoire à l’unisson. Toutes les attractions touristiques doivent parler d’une seule voix. Ce serait le rôle de l’OMD de financer et d’organiser des campagnes publicitaires ciblées afin de raconter cette histoire.

«Même si on a les meilleurs produits, si nous ne sommes pas capables d’en parler, c’est dur de faire venir les gens ici.»

«Mettre les forces ensemble»

Des choses intéressantes se font aujourd’hui à Moncton, à Shediac et à Fundy, mais en vase clos, selon le consultant. D’où l’importance de créer cet organisme.

Le Grand Moncton et le Sud-Est perdent un avantage auquel les autres destinations, comme Halifax, bénéficient actuellement. La cité néo-écossaise génère 2,5 millions $ annuellement grâce à un frais ajouté au prix des chambres d’hôtel de la région. Ces fonds sont redirigés vers un OMD afin de financer des campagnes promotionnelles.

«L’objectif n’est pas de remplacer ce que des organismes font bien, mais c’est de mettre les forces ensemble afin de créer une masse critique et de vraiment donner une vision à l’ensemble de la région», précise Gérard Belliveau, directeur général de Commission des services régionaux Sud-Est.

Pour que le Sud-Est puisse instaurer ce genre de taxe sur le prix des chambres des hôtels de la région, le gouvernement provincial doit modifier la loi et tout indique qu’il le fera. Il s’agit d’une promesse électorale de son parti.

Les consultants estiment qu’un frais de 4% sur le le prix des nuitées pourrait générer de 2 à 2,5 millions $ par année pour financer l’OMD. Cela pourrait permettre de créer des campagnes publicitaires pour attirer des voyageurs hors saison.

«Le plan n’est pas pour que les gens viennent en juin, juillet et août parce qu’ils viennent déjà. On n’a pas besoin d’en avoir plus. Le plan c’est pour voir comment on peut amener plus de gens en avril, mai, octobre et même en décembre», a ajouté M. Dunn.

Si tout va bien et que le gouvernement de Blaine Higgs permet aux municipalités d’instaurer cette taxe sur le tourisme, le nouvel organisme pourrait être en place d’ici la fin de l’année et plusieurs des autres initiatives d’ici 18 mois.