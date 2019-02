Une compagnie de fruits de mer du N.-B. s’associe à Martha Stewart

Un géant des fruits de mer du Nouveau-Brunswick s’associe à la gourou de style de vie Martha Stewart, pour créer une nouvelle gamme de produits.

Cooke Aquaculture Inc. a annoncé une collaboration avec Mme Stewart, par le biais de Sequential Brands Group, Inc., et de True North Seafood.

Le PDG, Glenn Cooke, a décrit la gamme de produits comme des produits pratiques et de qualité pour les cuisiniers à domicile.

Les produits comprendront du saumon de l’Atlantique et du saumon rouge, de la goberge de l’Alaska et un mélange de fruits de mer, le tout vendu avec des mélanges d’épices et des recettes de Martha Stewart.

Fondée en 1985, Cooke Aquaculture est devenue la plus grande entreprise indépendante de produits de la mer au monde.

Le groupe de marques de la société possède désormais des installations en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Europe.

«C’est formidable pour nous de pouvoir travailler avec l’équipe de Martha pour offrir des repas délicieux et bien pensés à toutes les familles, même à celles qui ont un emploi du temps chargé et peu de temps à accorder aux repas», a déclaré Glenn Cooke dans un communiqué.

Mme Stewart a salué la «passion pour l’environnement et la communauté» de True North, se proclamant une grande cliente des fruits de mer de la marque.

«Après avoir visité les fermes salmonicoles de True North près de chez moi à Skylands, dans le Maine, j’ai découvert leurs méthodes novatrices et de pointe en matière d’agriculture et de pêche durables», a déclaré Mme Stewart dans un communiqué.

La gamme Martha Stewart pour True North Seafood sera présentée ce printemps à Boston et sera disponible dans les épiceries américaines dès le mois de mai.