Zenabis: une foire à l’emploi afin de pourvoir 200 postes

Le producteur de cannabis Zenabis d'Atholville recherche plus de 200 employés.

Pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois à peine, le producteur de marijuana Zenabis d’Atholville tient une foire de l’emploi. Il faut dire que l’objectif n’est pas mince, la compagnie doit trouver 200 nouveaux employés d’ici la fin juin.

Actuellement, environ 210 personnes travaillent dans les installations d’Atholville. Ce nombre devrait dépasser les 400 d’ici la fin juin, de là l’urgence de trouver des candidats.

«Notre usine d’Atholville est actuellement en mode croissance. Nous prévoyons que toutes nos phases de développement actuelles seront fonctionnelles d’ici le 1er juillet, nous avons donc besoin de main-d’œuvre pour combler ces postes», explique Cathy Johnson-McDavid, directrice des ressources humaines pour l’usine de Zenabis d’Atholville.

En fait, ce que l’entreprise recherche c’est pratiquement le même nombre d’employés qu’elle a déjà sous la main. Ce n’est donc pas surprenant que l’entreprise en soit déjà à sa seconde foire de l’emploi en peu de temps, l’autre ayant eu lieu à Atholville même, en novembre dernier.

«Nous planifions aussi en tenir un à l’intérieur de la Première Nation autochtone de Listuguj, au mois de mars. Au besoin, nous sommes également prêts à aller un peu plus loin, en Gaspésie ou dans la région Chaleur, et même aller recruter dans les collèges et les universités», souligne Mme Johnson-McDavid.

Ce que la compagnie recherche à ce stade-ci? Un peu de tout, mais plusieurs employés de première ligne (entretien, empaquetage, etc.), soit des emplois ne requérant pas un diplôme postsecondaire.

Avec un salaire de départ qui oscille entre 14$ et 15$ (employés non spécialisés), Zenabis a toutefois de la compétition pour cette clientèle, alors que les foires d’emplois se sont récemment multipliées au Restigouche, notamment dans les secteurs de la vente au détail, des services et de la restauration.

Ceci dit, la compagnie a également besoin de personnel avec des qualifications bien précises dans certains champs d’expertise, comme l’horticulture ou l’administration, c’est-à-dire des emplois mieux rémunérés.

CV en main

En matinée mardi, les organisateurs avaient déjà reçu plusieurs curriculum vitae et rencontré bon nombre d’employés potentiels. Parmi ceux-ci, Bobby Girard de Kedgwick. Membre fondateur de la compagnie Aquadie qui opère au Restigouche-Ouest.

M. Girard est arrivé avec une preuve de son potentiel en main, une laitue fraîchement débarquée de ses installations. Son but premier n’était pas tant de dénicher un emploi chez Zenabis que de prendre contact en vue de développer un éventuel partenariat avec l’entreprise ou sa filiale, International Herbs, qui œuvre davantage dans la production de fines herbes.

«Je voulais étudier les opportunités commerciales, voir s’il y avait possibilité de cultiver des choses pour eux. Nous, on se spécialise dans l’aquaculture, donc c’est peut-être quelque chose à considérer de leur côté pour diversifier leurs opérations. Cela dit, si j’ai une offre d’emploi intéressante sur la table de la part de Zenabis, je suis ouvert aux suggestions. J’ai déjà un bon emploi (dans le secteur de la foresterie), mais c’est certain que j’aimerais me rapprocher de ma passion qu’est la culture», exprime-t-il.

En grande demande, les emplois dans l’industrie du cannabis sont néanmoins toujours victime de certains préjugés. À preuve, certains postulants ont préféré ne pas s’adresser aux médias ou être identifiés lors de la foire.

À mot couvert, on convient que, bien que légal, le cannabis n’a pas encore bonne presse partout.

«C’est une industrie comme une autre et je n’ai absolument rien contre le fait de faire pousser du cannabis (chez Zenabis), mais je sais que plusieurs personnes voient toujours cela d’un mauvais œil dans notre société. C’est encore tabou. Je préfère donc ne pas être associé au cannabis pour le moment, de montrer que je suis intéressé par un emploi dans le domaine», a noté un autre chercheur d’emploi désirant demeurer anonyme.

À noter que la foire de l’emploi se poursuit également mercredi au Super 8 de Campbellton.

Nouvelles ententes

La tenue de cette foire de l’emploi coïncide chez Zenabis avec l’annonce de la signature d’un nouveau protocole d’entente en approvisionnement. Cette fois, cette entente touche la province de Québec. C’est donc dire qu’on pourra bientôt voir la marque de l’entreprise (Namastee) sur les tablettes de la Société québécoise du cannabis (SQDC), l’équivalent des succursales de Cannabis NB.

Zenabis n’est pas la seule à s’être entendue de la sorte avec la «Belle province». L’autre producteur de cannabis néo-brunswickois, Organigram, vient de parapher une entente similaire.

Ce qui fait que le producteur est désormais présent sur les étagères des dix provinces canadiennes.