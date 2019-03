Le handicap ne freine pas les ambitions de Mélinda Prince

À 17 ans, la vie de Mélinda Prince a basculé à la suite d’un accident de voiture, entraînant la paralysie de 70% de son corps. Depuis cette journée de juillet 2013, la jeune femme surmonte les obstacles les uns après les autres. Fraîchement élue au sein de l’exécutif de la FÉÉCUM, elle compte bien représenter la population étudiante, tout en poursuivant son parcours universitaire. Portrait d’une battante.

Mardi, Mélinda Prince a remporté la course à la vice-présidence interne de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton avec 53% des voix. Des défis, cette étudiante de troisième année en science politique en a vu d’autres.

Le 4 juillet 2013, deux semaines après la fin de ses études secondaires, Mélinda perd la maîtrise de son véhicule et fait une sortie de route près d’Allardville.

Son cou et plusieurs de ses vertèbres sont fracturés, sa moelle épinière est touchée. L’adolescente perd alors l’usage de ses quatre membres.

«Les docteurs ne savaient pas à quel point j’allais être affectée», se souvient-elle.

Un long travail de réadaptation s’en est suivi. Un progrès à la fois, Mélinda a pu retrouver des sensations à force de persévérance. Elle a aussi appris à accepter le handicap.

«J’ai fini par retrouver beaucoup plus de mobilité qu’on pensait, raconte-t-elle. Après un mois à l’hôpital, j’étais capable de bouger mon biceps. Au bout de six mois, je pouvais bouger mon poignet. J’ai dû réapprendre à manger, à me déplacer, à changer de vêtement…»

Clouée dans un fauteuil roulant, elle a vu son quotidien complètement chamboulé par la quadriplégie. Elle peut se servir un peu de ses mains, mais n’a pas retrouvé toute la motricité nécessaire aux tâches quotidiennes.

«C’est une bataille constante, une bataille de tous les jours, souffle l’étudiante. Mais tout devient plus facile quand tu t’aperçois que tu peux le faire. Les barrières c’est toi qui te les mets, si tu ne te les imposes pas, il n’y en a pas!»

Le nouvel exécutif de la FÉÉCUM: Mélinda Prince, Pascale Rioux, Jérémie Bourque et Charles Rand. – Gracieuseté

Un optimisme à toute épreuve

Aujourd’hui âgée de 23 ans, Mélinda se passionne pour la science politique. Emploi du temps allégé, temps d’examen supplémentaire, logiciel de reconnaissance vocale, tables adaptées, tout est mis en oeuvre pour lui permettre de réussir.

«J’enregistre les cours et je prends mes notes toute seule sur ma tablette. Je suis fière de pouvoir être indépendante de ce côté-là», mentionne-t-elle avec un sourire.

Après un bras de fer de plusieurs mois avec l’administration, elle a également obtenu l’installation d’un équipement lui permettant de descendre les escaliers de sa faculté en cas d’urgence.

En septembre dernier, l’étudiante s’est lancée dans une nouvelle aventure en décidant de s’essayer au rugby-fauteuil. Attraper la balle n’est pas encore à sa portée, mais ses coéquipiers l’encouragent sans cesse.

«Ce sentiment de faire partie d’une équipe c’est tellement important, je me sens tellement heureuse à chaque pratique!»

Mais l’hiver reste une période difficile pour toute personne dont la mobilité est réduite. Impossible pour Mélinda de s’aventurer sur les trottoirs, son fauteuil se retrouve facilement bloqué dans la neige. L’accès à un transport adapté est aussi très limité le soir ou la fin de semaine, tout déplacement doit être soigneusement planifié.

«Il ne faut jamais lâcher prise. Le plus important c’est de garder la volonté. Il y a des jours où je me dis que la vie est difficile, mais j’essaie toujours de me dire que mon handicap m’a apporté beaucoup et que c’est correct s’il me prend beaucoup.»

La jeune femme a hâte d’entrer en fonction au sein de la FÉÉCUM, le 1er avril prochain. Elle espère contribuer à améliorer l’inclusion sur le campus et encourager la discussion autour de la santé mentale.

Chose certaine, elle ne s’arrêtera pas de croquer dans la vie à pleines dents!