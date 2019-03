Moncton: une stratégie qui a permis de doubler le nombre de nouveaux arrivants

La stratégie en immigration du Grand Moncton 2014-2018 a donné des résultats. Ce sont 5000 travailleurs issus de l’immigration qui se sont ajoutés à l’économie de la région au cours de cette période. Ils ont démarré 100 nouvelles entreprises et c’est maintenant le temps de redoubler d’efforts.

«Ce n’est pas une stratégie qui a été rangée sur une tablette pour y ramasser de la poussière», a lancé la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, en conférence de presse jeudi matin.

Une centaine de personnes ont assisté au dévoilement du Rapport définitif sur la stratégie d’immigration du Moncton au centre Avenir. Cette stratégie a fonctionné et a permis au Grand Moncton de «doubler» le nombre de nouveaux arrivants que la région accueille annuellement.

En moyenne, de 2012 à 2014, le nombre d’immigrants qui débarquaient dans la région se chiffrait en moyenne à 734. De 2015 à 2017, ce chiffre est passé à 1316. Selon l’un des auteurs du rapport, l’économiste David Campbell, il s’agit d’un succès sur toute la ligne ou presque.

«Ç’a fonctionné dans le sens que nous avons remarqué une augmentation significative d’immigrants. Nous avons eu du succès de ce côté-là», a-t-il indiqué.

Or, il reste encore du travail à faire. Il faut mieux intégrer les nouveaux arrivants à la communauté d’affaires de la région, mais aussi s’assurer d’attirer les gens qui ont les bonnes compétences pour répondre aux besoins du marché de l’emploi.

«On entend encore dire qu’il y a des immigrants qui arrivent ici et qui ne peuvent pas trouver de l’emploi. Nous devons faire un meilleur travaille pour cibler les gens qui ont les bonnes compétences pour le marché. Il ne faut pas leur vendre quelque chose qui n’est pas vrai», a souligné M. Campbell.

En d’autres mots, il y a encore des ingénieurs qui arrivent dans la région et qui finissent par devenir chauffeurs de taxi, par exemple. Il faut alors s’assurer que les nouveaux arrivants puissent s’épanouir professionnellement.

«La reconnaissance des acquis à l’international, il faut absolument travailler sur ce dossier. C’est une question majeure d’intégration parce qu’ils vont non seulement venir ici, mais ils vont s’intégrer professionnellement en faisant des choses qu’ils veulent», a expliqué Moncef Lakouas, président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick.

Angelique Reddy-Kalala, agente d’immigration pour la Ville de Moncton. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle Le mairesse de Moncton, Dawn Arnold. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Aujourd’hui, les immigrants représentent 5,8% de la population active du Grand Moncton. Leur taux de chômage était de 7,6% comparativement à 7,9% pour les Canadiens. Ceux qui choisissent Moncton semblent y rester. Le taux de rétention est de 87% alors que la moyenne provinciale est de 77%.

Vingt-deux pour cent des nouveaux arrivants dans la région ont comme première langue le français. Les agents en immigration de la région veulent améliorer cette statistique.

«On sait que l’immigration francophone est très importante pour le Nouveau-Brunswick. On veut maintenir notre niveau de bilinguisme dans la province et que les gens puissent parler les deux langues», a souligné Angelique Reddy-Kalala, agente d’immigration pour la Ville de Moncton.

En mission de recrutement à l’étranger, les agents d’immigration rappellent aux gens intéressés à immigrer dans le Grand Moncton que connaître les deux langues officielles est un grand atout, et ce, qu’on soit allophone, anglophone ou francophone.

Élaborer une nouvelle stratégie

Maintenant que les résultats de la stratégie 2014-2018 sont connus, les acteurs dans le domaine de l’immigration planchent sur celle de 2019-2024. Ils veulent bâtir sur ce qu’ils ont appris et consulter la population à ce sujet.

«Ce n’est pas qu’une stratégie pour Moncton, Riverview et Dieppe. C’est une stratégie régionale qui va non seulement aider le Grand Moncton, mais aussi toute la province du Nouveau-Brunswick», a avancé Mme Reddy-Kalala.

Afin de consulter un public plus large, un site web a été créé. Le www.jasonsmoncton.ca permet aux gens d’en apprendre plus sur l’immigration et de remplir un questionnaire sur le sujet.

Attirer des immigrants possédant des compétences privilégiées

L’immigration sera l’un des principaux sujets à l’ordre du jour cette semaine à la réunion du Comité de direction de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.

Des représentants des quatre Provinces atlantiques rencontreront sept ministres fédéraux afin de s’attaquer à une variété de problématiques entourant la croissance économique de la grande région.

Le ministre fédéral et député de Beauséjour, Dominic LeBlanc, a mentionné en entrevue avec l’Acadie Nouvelle, jeudi, que l’Île-du-Prince-Édouard est un exemple à suivre en matière d’immigration. La province insulaire a réussi à se hisser au sommet de la liste des provinces en matière de croissance dans le plus récent rapport du Conference Board du Canada grâce en grande partie à sa stratégie sur les nouveaux arrivants.

M. LeBlanc explique que depuis 5 à 10 ans, le gouvernement prince-édouardien a créé un programme en travaillant avec la communauté d’affaires afin d’attirer des nouveaux arrivants ayant des compétences privilégiées.

Il ajoute que les provinces sont aujourd’hui mieux outillées pour attirer et retenir de nouveaux Canadiens qu’ils l’étaient au moment où l’Île-du-Prince-Édouard a lancé son initiative. Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique permet aux entreprises approuvées par les provinces d’offrir aux nouveaux arrivants de venir au Canada avec leur famille avec un cheminement accéléré vers la citoyenneté.

«Mon collègue, le ministre de l’Immigration (Ahmed D. Hussen), aura de bonnes nouvelles pour nos collègues provinciaux en vue de continuer et d’élargir l’accès à l’immigration.»

Il y a quelques semaines, l’économiste Richard Saillant a affirmé à l’Acadie Nouvelle que la province a besoin d’attirer 3000 immigrants par an afin de remplacer les travailleurs qui prennent leur retraite.