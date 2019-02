Péninsule acadienne: l’opération nettoyage bat son plein

À Caraquet, les employés municipaux sont au travail depuis lundi, et ce,12 à 16 heures par jour. Ça prendra encore près de deux semaines avant de tout nettoyer. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

La situation s’est nettement améliorée dans la Péninsule acadienne dans les dernières heures. La tempête et le blizzard qui ont paralysé la région depuis lundi ne sont plus qu’un mauvais souvenir. L’opération nettoyage bat son plein et l’Organisation des mesures d’urgence devrait se retirer en début de soirée, fait déclaré son coordonnateur régional, Mathieu Chayer.

La prudence est toujours de mise et il est encore conseillé de limiter ses déplacements afin de laisser libre cours au travail des équipes de premiers intervenants. À midi, seule la route 11 entre Janeville et Bertrand était toujours fermée à la circulation. Trois déneigeuses sont au travail pour la débarrasser de toute cette neige refoulée par le vent.

La route 113, d’Inkerman à Miscou, a été rouverte, mais là aussi, l’OMU demande la collaboration du public pour ne pas nuire aux opérations.

«Ça s’est amélioré d’heure en heure, sinon de minute en minute. Nous avons des officiers de la sécurité publique qui arpentent les routes aux 20 minutes et qui nous font des rapports. Nous avons commencé à enlever des barricades. Au moment où l’on se parle, j’évalue l’amélioration à 90%», explique M. Chayer, du centre des opérations situé à Paquetville.

Le retour à la normale pourrait par contre prendre encore quelques jours, ajoute-t-il, tout en levant son chapeau au travail colossal des équipes d’intervention depuis trois jours. Car même si l’OMU se retire, le ministère des Transports prendra la relève et agira comme s’il s’agissait d’une tempête normale.

Mais ce n’était pas une tempête normale, en réalité…

«Heureusement, nous n’avons pas eu de mauvaises nouvelles, poursuit le coordonnateur. J’appelle ça un grand désagrément. Ce n’était pas une crise. Bien entendu, les gens n’étaient pas contents de devoir demeurer chez eux, mais ils étaient en sécurité.»

Maintenant que le gros de l’ouvrage est passé – «je n’ai pas beaucoup dormi depuis lundi», admet sans détour M. Chayer -, le bilan du travail de l’OMU sera évalué dans les prochains jours. Mais déjà, on remarque les apprentissages de la crise du verglas de 2017.

«Les gens sont plus sensibilisés, sont davantage prêts. Nous avons pu le constater à travers les messages sur les réseaux sociaux. Cela a eu un gros impact et ça nous a aidés à faire notre travail. Nous avons pu nous concentrer à répondre aux urgences. La réponse des citoyens a été très positive. Nos messages ont été partagés et plusieurs personnes ont fait du renforcement. C’est vraiment encourageant», a-t-il noté, en rappelant le peu de pannes d’électricité dans la région.

Cette tempête et ses conséquences – la Péninsule acadienne a été paralysée pendant trois jours – serviront désormais de référence pour l’Organisation des mesures d’urgence. Selon M. Chayer, les premiers répondants ont pu mettre en pratique ce qu’ils ont appris et cela leur donne une expérience qui leur sera fort utile en cas d’une nouvelle situation d’intervention.

«Nous allons attendre que tout soit rétabli à 100%, mais pour l’instant, je nous donne un 9 sur 10. Notre intervention a été excellente et a prouvé la force du travail d’équipe. En fait, je ne donne pas 10 parce que la perfection n’est pas de ce monde», trouve-t-il le moyen de plaisanter un brin, malgré la fatigue.