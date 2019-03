Une absence remarquée pour Blaine Higgs

Blaine Higgs est critiqué par deux ministres fédéraux pour son absence à une réunion des premiers ministres des Provinces atlantiques et des ministres fédéraux à Halifax, cette semaine. Une rencontre sur la Stratégie de développement pour l’Atlantique qui portera entre autres sur l’immigration, les ententes interprovinciales sur l’électricité et l’accès internet à haute vitesse en milieu rural.

Les premiers ministres de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, et de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, se réunissent à Halifax, jeudi soir et vendredi, afin d’assister à la réunion du Comité de direction de la Stratégie de croissance de l’Atlantique. Ils seront accompagnés de sept ministres fédéraux, dont celui responsable de l’immigration, Ahmed Hussen, et celui responsable de l’APECA, Navdeep Bains.

En l’absence de Blaine Higgs, le gouvernement du Nouveau-Brunswick sera représenté par le ministre provincial des Affaires intergouvernementales, Gregory Thompson.

Pour Dominic LeBlanc, ministre et député fédéral de Beauséjour, le premier ministre du N.-B. rate une occasion de faire avancer les intérêts de sa province.

«Je suis déçu que M. Higgs – qui dit qu’il veut mettre de l’avant la croissance économique du Nouveau-Brunswick – manque une occasion avec presque 25% du conseil des ministres fédéral et ses trois homologues de l’Atlantique. Il n’a pas trouvé le temps de venir de Fredericton à Halifax, mais il avait le temps d’aller en Saskatchewan pour un ralliement partisan à quelques heures de l’aéroport de Regina.»

Son sentiment est partagé par Ginette Petitpas-Taylor, ministre et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe.

«J’aurais aimé que le premier ministre Higgs soit présent à cette rencontre. Il s’agit d’une occasion de travailler ensemble pour faire avancer les priorités de la population de l’Atlantique, plutôt que de faire de la politique partisane.»

M. Higgs avait l’intention de participer à la réunion, selon le porte-parole Robert Duguay, mais il ne sera pas en mesure «en raison d’un emploi du temps très chargé».

«Reconnaissant l’importance du sujet traité, il estimait qu’il était impératif que le Nouveau-Brunswick soit bien représenté à la table; par conséquent, le ministre des Affaires intergouvernementales, Greg Thompson, assistera en son nom.»

Les relations entre M. Higgs et M. LeBlanc sont tendues depuis la prise du pouvoir du premier ministre du Nouveau-Brunswick. Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur a notamment critiqué M. Higgs pour sa décision de retirer les investissements de la province dans les travaux du dédoublement de la route 11.

«Les gouvernements de l’Atlantique et notre gouvernement ont investi dans les ports et des routes – qui sont des corridors d’échanges commerciaux – et on a eu une vision partagée sur les investissements en infrastructure qui va créer des conditions de croissance économique. J’espère que le gouvernement de M. Higgs va changer un peu son approche, soit de couper des projets même quand ils sont déjà en cours.»

La Stratégie de la croissance pour l’Atlantique a été lancée en 2016 par le gouvernement de Justin Trudeau. Il comprend six volets: la gouvernance, l’immigration, l’innovation, la croissance propre, l’infrastructure et le commerce et l’investissement. Le comité directeur se rencontre environ deux fois par an.

Ententes interprovinciales

Les discussions à Halifax tourneront notamment autour des ententes d’échange d’électricité entre les provinces.

Dominic LeBlanc souligne que le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, a communiqué avec lui à la suite d’une réunion des premiers ministres afin d’exprimer une «volonté chez les premiers ministres de l’Atlantique» pour «améliorer les ententes d’électricité entre les provinces» avec l’aide du gouvernement fédéral.

«Il y a énormément de possibilités en terme d’échange d’hydroélectricité, mais ça prend des investissements pour améliorer l’infrastructure de transmission.»

M. LeBlanc a notamment l’intention de s’attaquer à la question des tarifs avec les représentants des provinces cette semaine.

L’accès à internet à haute vitesse en milieu rural

Un rapport du Conseil économique des provinces de l’Atlantique a trouvé que le Nouveau-Brunswick affiche la vitesse de téléchargement moyenne la plus rapide au Canada. Par contre, l’accès à internet et les vitesses de téléchargement sont beaucoup plus faibles dans les communautés rurales.

À l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, la moitié des ménages n’ont pas accès à internet à haut débit.

M. LeBlanc affirme que le ministre de l’APECA Navdeep Bains, avec l’appui des provinces, va annoncer des mesures qui vont accélérer l’accès à internet à haute vitesse dans les régions éloignées.