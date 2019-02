Une ferme en plein quartier résidentiel à Saint-Basile dérange

L’élevage d’animaux de ferme en plein secteur résidentiel du quartier Saint-Basile à Edmundston exaspère au plus haut point des résidents de la rue Ringuette qui ne savent plus à quels saints se vouer.

Cette présence d’animaux empoisonne littéralement la vie de certains résidents qui affirment devoir composer à tout moment avec des odeurs et des bruits insupportables qui proviennent des installations appartenant depuis des dizaines d’années à un dénommé Ray Leblanc.

«C’est une nuisance en tout temps, jour et nuit, même en hiver lorsque les portes et fenêtres sont fermées. Ça fait deux ans que ça dure, on entend des chiens japper, des coqs chanter à tue-tête à longueur de journée, sans compter la présence d’autres animaux qui se retrouvent à l’occasion sur notre propriété et les odeurs de résidus d’animaux qui sont brûlés», a expliqué un voisin de l’endroit qui préfère taire son nom.

«Imaginez-vous le portrait de profiter de notre terrain en plein été à l’extérieur avec toutes ces odeurs et des animaux qui se retrouvent tout d’un coup à nos côtés…», illustre le plaignant qui s’est confié à l’Acadie Nouvelle.

Ces résidents de la rue Ringuette disent en avoir assez de la présence à proximité de cochons, poules, coqs, oies, canards, chèvres et divers autres animaux de ferme qu’ils doivent côtoyer depuis de nombreuses années et dont le nombre serait en hausse selon leurs dires.

«C’est un véritable cauchemar, il faut que ça cesse une fois pour toutes!», a raconté un autre voisin en ajoutant que des interventions de la Force policière d’Edmundston et l’émission de plusieurs constats d’infraction par les policiers n’ont pas refroidi les ardeurs du fermier de Saint-Basile.

L’administration municipale d’Edmundston tente elle aussi de faire cesser les activités agricoles que mène Ray Leblanc sur ses terres de la rue Ringuette.

En septembre 2016, le conseil municipal d’Edmundston avait adopté une résolution enjoignant le propriétaire à cesser l’usage non conforme de ses installations, soit l’élevage d’animaux de ferme, ce qui contreviendrait à certains articles de la Loi sur l’urbanisme.

Récemment, une décision de la Commission d’appel en matière d’urbanisme donnait raison à la municipalité qui était alors en mesure de demander à nouveau au propriétaire de cesser ses activités jugées non conformes en vertu de la loi actuellement en vigueur.

Des documents consultés par l’Acadie Nouvelle laissent entendre que Ray Leblanc n’a jamais eu l’intention de se conformer aux normes qui sont en vigueur en semblable matière.

«Nous voulons maintenant obtenir une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine pour permettre à la municipalité d’exécuter la décision de la Commission d’appel», a expliqué Marc Michaud, le directeur général de la Ville d’Edmundston.

Celui-ci s’est abstenu de trop commenter l’affaire puisqu’elle se retrouve maintenant entre les mains des tribunaux de la province et d’un avocat mandaté par l’administration municipale lors de la séance publique du conseil municipal tenue la semaine dernière.

Questionné à son tour, Ray Leblanc n’a pas voulu non plus trop s’étendre sur le sujet et a poliment refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées.

«Je suis prêt à me défendre et à faire face à la situation», s’est limité à dire le principal intéressé qui a été rencontré à son domicile alors qu’il était accompagné de plusieurs chiens.

Lors du passage de l’Acadie Nouvelle, les animaux se faisaient plutôt discrets, sans doute en raison des rudes conditions hivernales qui prévalaient plus tôt cette semaine.

Difficile également de déterminer si des activités commerciales s’y tiennent à l’occasion, comme peut le laisser supposer l’inscription «Le marché de viandes le Bouvillon» dans certains bottins d’entreprises disponibles sur le web.