Des motoneigistes ontariens en randonnée au N.-B.: conditions difficiles, expérience inoubliable!

Pour une deuxième année consécutive, un groupe composé d’une centaine de motoneigistes ontariens – la Great Northern Ride – a pris d’assaut cette semaine les sentiers du nord de la province. Un périple épuisant, mais qui en valait le coup.

Une tempête d’une soixantaine de centimètres, un blizzard provoquant des températures sibériennes, des sentiers difficilement accessibles et praticables… Les conditions météorologiques des derniers jours auront laissé tout un souvenir dans les bagages de ces adeptes de la motoneige. Mais personne ne semble s’en plaindre, bien au contraire.

C’était la toute première fois que cette organisation caritative, qui célébrera ses vingt ans d’existence l’an prochain, revenait dans le même secteur.

Ils sont 104 motoneigistes en tout à avoir fait le trajet jusqu’au Nouveau-Brunswick.

«On a tellement aimé ça l’an dernier, l’hospitalité des gens et la qualité des sentiers, qu’on a décidé de revenir», exprime le coordonnateur du projet, Robert Caissie, un Monctonien expatrié depuis plusieurs années à Brantford en Ontario.

L’an dernier, le groupe avait effectué une tournée de l’ensemble du nord de la province, s’arrêtant dormir dans les principales communautés. Cette fois, ils ont plutôt choisi d’établir leur quartier général pour la semaine au Atlantic Host de Bathurst. De là, ils sont partis à l’aventure dans la Péninsule acadienne, dans le Restigouche et dans la Miramichi, des périples d’environ 300 km à 400 km par jour.

Au lendemain de la tempête qui a laissé plus d’une soixantaine de centimètres de neige dans le nord de la province, les conditions des sentiers de motoneige étaient vraiment difficiles. Les participants de la Great Northern Ride l’ont appris à leurs dépens, s’embourbant à plusieurs reprises. – Gracieuseté

S’amuser comme des fous

La caravane est arrivée dimanche soir, de sorte que les motoneigistes puissent attaquer les pistes le lendemain matin. C’était toutefois sans compter l’arrivée au même moment de l’une des pires tempêtes de la saison.

«Lundi, ils se sont amusés comme des fous dans toute cette nouvelle neige poudreuse. Le lendemain par contre, les sentiers étaient vraiment difficiles à pratiquer en raison de l’accumulation de neige, des vents et de la poudrerie. Ça ne les a pas empêchés d’enfourcher leurs engins. Ils ont pavé la voie des sentiers et sont restés pris à plusieurs reprises. Ce n’était vraiment pas évident, mais ils ont tout de même adoré leur expérience. Quand on fait de la motoneige, ça fait partie du sport», souligne Brad Mann, président du Conseil canadien des organismes de la motoneige qui s’était déplacé pour l’occasion.

Selon M. Mann, les retombées économiques de cette caravane dans le nord frôleraient le quart de millions de $, sinon plus.

«Les chambres d’hôtel, les repas, l’essence ainsi que les différents achats. C’est vraiment payant pour la région sur le coup, mais aussi à long terme, car ces gens repartent avec une bonne impression de la région et de notre système de sentiers. À preuve, ils ont vu le potentiel l’an dernier et sont revenus cette année. Je suis persuadé que nous les reverrons sous peu, en groupe ou individuellement», estime Brad Mann.

Pour son 20e anniversaire, la Great Northern Ride ne sera pas de passage au Nouveau-Brunswick. Ses organisateurs ont un autre trajet en tête. Cela dit, selon M. Caissie, le nord de la province a fait un tel effet sur ses motoneigistes qu’il est fort probable que celui-ci soit encore choisi dans un futur rapproché. La caravane a jusqu’ici visité toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.

À noter que cette organisation amasse des fonds pour le Lansdowne Children Centre, un hôpital pour enfants de la région de Brantford.

’an dernier, le cap des trois millions $ remis à cet établissement a été franchi.