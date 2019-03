Deux ans de prison pour un trafiquant de drogue

Un trafiquant de drogues de Moncton passera deux ans et trois mois derrière les barreaux.

Logan Furlong a plaidé coupable le 14 février à des accusations portées contre lui à la suite d’une saisie de drogue et d’arme à feu l’automne dernier.

L’homme âgé de 28 ans faisait face à des accusations de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession de marijuana dans le but d’en faire le trafic, de production d’une substance inscrite à l’annexe II et de possession non autorisée d’une arme à feu. Il était aussi accusé d’entreposage négligent d’une arme à feu.

Des agents de la GRC ont effectué un mandat de perquisition le 7 septembre de l’an dernier dans une résidence de la rue Galbraith, à Moncton. Ils ont saisi six armes à feu, des cigarettes de contrebande, un extracteur portatif d’huile de cannabis, ainsi que de la cocaïne et de la marijuana.

En plus de son emprisonnement, M. Furlong doit abandonner tous les articles saisis et fournir un échantillon d’ADN. Il est aussi assujetti à une interdiction de possession d’armes à feu, de munitions et d’explosifs pour une période de dix ans.

Une femme âgée de 334 ans, Martine Vautour, fait face à 13 accusations relativement à cette affaire. Ils comprennent des accusations de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession de marijuana dans le but d’en faire le trafic, de production d’huile de cannabis et de possession d’une arme à feu prohibée.

Elle comparaîtra en cour au Palais de justice de Moncton le 21 mars afin d’inscrire son plaidoyer.