Les familles du parc Kouchibouguac ne lâchent pas prise

Des expropriés de Kouchibouguac entament une nouvelle ronde de financement pour leur lutte devant les tribunaux. La cause, qui entame sa 4e année, a toujours des étapes à franchir avant l’ouverture d’un procès.

Quand Ensemble pour la justice a pris ses premières démarches, au printemps de 2015, on parlait d’un processus juridique qui devait durer environ deux ans. Ce mois-ci, le groupe qui finance la cause des titres ancestraux des expropriés de Kouchibouguac célèbre son quatrième anniversaire.

Les participants à la poursuite judiciaire ont été invités à payer un autre 500$ afin de continuer à retenir les services de Michael Swinwood, avocat de Sages sans frontières.

La campagne de financement suit celle de 2015, quand Ensemble pour la justice avait demandé 1000$ à chaque famille membre afin d’accumuler 140 000 $ pour embaucher Me Swinwood. En décembre 2017, les familles membres d’Ensemble pour la justice ont chacune donné un autre 500$.

Ceux qui donneront un autre 500$ dans les prochains jours auront ainsi investi un total de 2000$ dans la cause depuis 2015.

«Ce n’est pas beaucoup d’argent, 2000$ sur quatre ans. Ça fait 500$ par année par famille, où un avocat demande 250$ par heure. Ils paient deux heures par année», explique Edmond Vautour, fils de Jackie Vautour et porte-parole d’Ensemble pour la Justice.

«On n’a pas eu d’objections, il y a même de nouvelles familles qui veulent embarquer. J’ai eu un message quelques heures passées d’une famille dont le grand-père avait un terrain (à Kouchibouguac). Elle a l’intention de payer la même somme d’argent, 2000$, que les autres ont payée.»

Après les échanges entre avocats, les déclarations devant la cour, les réunions d’expropriés et les conférences de presse, le groupe n’a pas fini sa lutte pour avoir un procès.

En octobre, les avocats de la province du Nouveau-Brunswick ont déposé une motion devant la cour demandant que la cause soit rejetée. Ils avancent que la question de l’héritage métis à Kouchibouguac a déjà été réglée dans la cause des droits de pêche de Jackie Vautour – cause dont la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre en février 2018.

Les avocats échangent des courriels depuis novembre afin de s’entendre sur une date pour débattre la motion. Un jour n’a toujours pas été choisi.

«On discute encore avec les avocats à propos de l’horaire de l’échange des documents. J’espère qu’au bout de la semaine on aura des nouvelles», explique Me Swinwood.

Selon l’avocat des expropriés, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a tort d’affirmer que les principes de la cause de ses clients ont déjà été réglés. Il précise que son argumentation ne tourne pas autour de titres ancestraux métis, mais des titres ancestraux mi’kmaqs.

«On n’a pas basé notre cause sur les critères de Powley (utilisé par la cour pour déterminer s’il y a héritage métis). On a avancé une cause qui dit que le titre indigène est mi’kmaq. C’est pour ça que Stephen Augustine est avec nous. C’est une approche qui dit que le titre indigène est mi’kmaq, et ce sont les Mi’kmaqs qui partagent le terrain avec les Métis.»

«C’est comme ça qu’on a fait notre plaidoirie. Dire que les principes ont déjà été le sujet de litige… il faut se rappeler que l’autre cause était au sujet de la pêche et que c’était basé sur les critères de Powley. Ce n’est pas ça l’approche de notre cause.»

Deux individus sont «demandeurs» dans la cause des expropriés de Kouchibouguac. Ils sont Jackie Vautour, au nom des «Métis-Acadien Mi’Kmaq Families» du «Traditional Indigenous Kouchibouguac Territory» et Stephen Augustine, «Hereditary Mi’Kmaq Chief» et du «Sigenigteouk District». Il est à noter que M. Augustine était un témoin expert dans le procès de Jackie Vautour pour des droits ancestraux métis, en 2010.

L’an dernier, une professeure de l’Université d’Ottawa, Sophie Thériault, avait affirmé à l’Acadie Nouvelle que les questions relatives aux titres ancestraux peuvent prendre une dizaine d’années à régler devant les tribunaux.

Me Swinwood «ne pense pas que ça va prendre une dizaine d’années».

«C’est toujours la question que vous me posez, et je ne donne pas la bonne réponse. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, c’est dans les mains de la cour. Là, on a un juge qui gère notre dossier, et c’est ce qu’on souhaitait parce qu’on veut l’avancer le plus vite que possible.»

Les expropriés devant la cour à travers l’histoire

Dans les années 1970, des centaines de familles ont été expropriées de leur maison dans Kent-Nord pour la construction et l’ouverture du parc national Kouchibouguac.

Dans la grande majorité des cas, les personnes qui ont vécu l’expropriation et leurs descendants vivent toujours avec la douleur et la colère entourant le bouleversement de leurs communautés.

Un des expropriés, Jackie Vautour, a refusé et refuse toujours de déménager. La résidence de l’homme âgé de 90 ans se situe toujours à l’intérieur des limites du parc national.

L’expropriation a été contestée jusqu’à la Cour suprême du Canada dans les années 1980, mais le plus haut tribunal du pays a refusé d’entendre la cause.

Vers la fin des années 1990, M. Vautour a été arrêté pour avoir pêché illégalement des coques dans le parc Kouchibouguac. Il a contesté son arrestation devant les tribunaux, affirmant qu’il avait des droits ancestraux métis de pêche. Une vingtaine d’années plus tard, en février 2018, la Cour suprême a refusé d’entendre sa cause.