Sans doute en raison de son succès auprès des joueurs de loterie du Nouveau-Brunswick ainsi qu’auprès de ceux du reste du pays, il sera bientôt possible de jouer au Lotto Max tous les mardis, en plus du tirage qui se tient déjà les vendredis depuis 2009.

C’est à partir du 11 mai que les joueurs pourront s’adonner à la loterie la plus vendue au Canada deux fois semaine plutôt qu’à une seule occasion. Le premier tirage aura lieu le mardi 14 mai.

En plus du tirage additionnel tous les mardis, le gros lot pourra à ce moment atteindre 70 millions de dollars, un gros lot qui n’a jamais encore été offert au pays à ce jour.

«Les joueurs sont maintenant habitués aux montants des gros lots offerts par le Lotto Max et ces changements répondent au souhait exprimé par les joueurs d’avoir des gros lots plus importants, plus souvent. Nous croyons que la possibilité que le gros lot atteigne 70 millions de dollars suscitera encore plus d’intérêt chez les joueurs, tant actuels que nouveaux», a expliqué Greg Weston, porte-parole de Loto Atlantique.

Un ajout au boulier

D’autres changements importants accompagneront cette nouvelle mouture du Lotto Max. Ainsi, le numéro 50 sera ajouté dans le boulier, ce qui diminue quelque peu les chances de remporter l’importante cagnotte.

Les chances de gagner le gros lot avec une participation seront à ce moment de 1 sur 33 294 800 au lieu de 1 sur 28 633 528 comme c’est actuellement le cas.

Par contre, deux nouvelles catégories de lots seront ajoutées, soit 4/7 + complémentaire ainsi que 5/7 + complémentaire. Au total, les chances de gagner un lot avec une participation seront de 1 sur 7.

Au cours des 12 derniers mois, il y a eu huit prix de Lotto Max d’une valeur de 1 million $ ou plus gagné au Canada Atlantique.

Ceci comprend un gros lot de 60 million de dollars remporté à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que sept prix d’une valeur de 1 million $, pour une valeur totale de $67 millions en gros lots attribués.