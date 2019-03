Des pompiers du Service d’incendie de Moncton sont en voie de terminer leur formation pour devenir technicien afin de lutter contre les matières dangereuses.

Il s’agit d’un premier pas afin de créer une équipe d’intervention régionale pour le sud-est de la province.

Saint-Jean et Fredericton ont déjà des équipes d’intervention en matières dangereuses (hazmat). Lorsqu’il y avait un déversement d’un produit toxique, par exemple, Moncton devait alors faire appel à leurs collègues des autres cités.

Dès ce printemps, les pompiers de Moncton pourront intervenir en cas de fuite d’une matière dangereuse et en 2020 une équipe régionale devrait être sur pied. Le but est de former 50 pompiers pour ce genre d’intervention à Moncton.