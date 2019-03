Saint-Léonard électrifie ses transports

La Ville de Saint-Léonard est l’un des rares endroits au Nouveau-Brunswick où il possible de retrouver une station de recharge Tesla pour les véhicules électriques. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

La Ville de Saint-Léonard peut désormais compter sur la présence sur son territoire d’une station de recharge pour les véhicules électriques équipée de plusieurs bornes d’alimentation.

C’est le constructeur automobile américain Tesla qui a procédé durant l’hiver à l’aménagement de ces installations qui sont pleinement fonctionnelles depuis environ une semaine.

Au nombre de huit, les bornes sont situées dans un stationnement qui se trouve à l’arrière de la station-service Irving, sur la rue Saint-Jean. Elles sont disponibles à toute heure du jour ou de la nuit.

L’endroit se retrouve dans une situation géographique des plus favorables, puisqu’il est situé donne directement accès à l’autoroute Transcanadienne (route 2), ainsi qu’à la route 17 (vers Saint-Quentin et Campbellton) ainsi qu’à la U.S. Route 1, accessible en quelques secondes à peine.

L’endroit a également été sélectionné en raison de la présence de restaurants et de dépanneurs où il est possible d’écouler les minutes durant la recharge de son véhicule.

Outre Saint-Léonard, Tesla possède déjà des installations semblables à Waasis et à Aulac.

L’entreprise, qui se targue de détenir les stations de recharge les plus rapides au monde, entend accroître prochainement sa présence en installant des stations à Moncton, à Fredericton, à Bouctouche, à Edmundston, à Campbellton et à Woodstock.

Notons qu’Énergie NB possède également son réseau branché, un programme de bornes de recharge intelligente pour les véhicules électriques qui sont situées un peu partout partout dans la province.

Selon Tesla, le coût d’un chargement nécessaire pour parcourir une distance de 500 km avec ses Superchargeurs et son automobile Model 3 se chiffre à environ 21$, comparativement à 46$ pour un véhicule à essence.