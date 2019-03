Soins en santé mentale: les leaders du Restigouche contre-attaquent

Les membres de la Commission des services régionaux du Restigouche exigent une rencontre d’urgence avec le premier ministre et le ministre de la Santé afin d’aborder la question du Centre Hospitalier Restigouche et du futur Centre de santé mentale pour jeunes.

Les leaders communautaires de la région digèrent très mal les attaques répétées auxquelles sont soumis ces deux établissements depuis la publication du rapport de l’ombud, Charles Murray. Préoccupés par ce qu’ils lisent et entendent dans les différents médias depuis quelques semaines, ils veulent rapidement un entretien avec Fredericton afin d’exprimer en personne leurs inquiétudes ainsi que leurs visions.

Comme il fallait s’y attendre, c’est autour de l’avenir de ces deux établissements de soins en santé mentale que les discussions des membres de la CSR-Restigouche ont porté, jeudi soir. Il s’agissait après tout de la première rencontre mensuelle de l’organisme depuis la publication du fameux rapport qui, rappelons-le, brosse un tableau plutôt sombre des soins offerts aux patients au CHR et de sa capacité de recruter du personnel en nombre suffisant. Il va même jusqu’à mettre en doute la pertinence d’implanter dans cette région le centre pour jeunes.

Le message livré jeudi par les élus est unanime: ces deux établissements ont bel et bien leur place au Restigouche et gare à ceux qui diront le contraire.

Ces derniers ont l’impression que les deux établissements font actuellement les frais d’une vendetta orchestrée par des représentants de différents groupes d’intérêt qui veulent à tout prix que l’on déménage ces spécialités dans le sud de la province. Ils dénoncent le ton employé et certaines affirmations gratuites formulés par des personnes en position d’autorités, notamment certains élus de l’Assemblée législative un peu trop prompts à leur goût à évoquer la possibilité de déménager ou de démanteler des services.

«Il y a des choses à régler au CHR, on ne conteste pas cela. Nous ne sommes pas contre l’amélioration des soins offerts aux patients, bien au contraire. Mais une chose est sûre, on ne réglera pas les problèmes de la santé mentale en changeant les institutions de places», a indiqué d’entrée de jeu le président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie.

Les élus déplorent par ailleurs qu’on semble oblitérer complètement les actions et améliorations apportées depuis les dernières années au CHR, le rapport de l’ombudsman ne se basant que sur des données arrêtant à 2016.

«Ce qui me dépasse dans tout ce dossier, c’est qu’on laisse croire que c’est seulement au Restigouche où l’on a de la difficulté à recruter du personnel alors que c’est complètement faux. On vit la même situation dans toute la province, de même qu’au Québec et en Ontario», a exprimé le maire d’Atholville, Michel Soucy, loin de vouloir, par son intervention, minimiser les gestes inappropriés commis contre certains patients et soulevés dans le rapport Murray.

«On est conscient qu’il y a eu différents problèmes par le passé, mais on est aussi conscient qu’il faut maintenant faire les efforts nécessaires pour améliorer les soins aux patients et traiter de la question du manque d’employés, cela en maintenant les services au Restigouche. Et si ça signifie que le gouvernement doit débloquer plus de fonds, alors qu’il le fasse», a poursuivi le maire.

Son de cloche similaire de l’ancien directeur régional des services sociaux communautaires pour le Restigouche et maire de Balmoral, Charles Bernard. Celui-ci soutient que la situation n’est pas plus rose dans le sud de la province en terme de disponibilité de personnel.

«Ce n’est pas vrai qu’en déménageant le centre pour jeunes et certains services du CHR dans le sud-est de la province que l’on va tout régler. Il faut absolument que nos élus s’enlèvent cette idée de la tête une bonne fois pour toutes», dit-il.

Ce dernier se questionne pour sa part sur la raison initiale d’avoir mêlé le Centre pour jeunes en santé mentale à tout ce débat.

«On semble vouloir utiliser le cas du CHR pour détruire la possibilité d’avoir ici la spécialité de la santé mentale pour jeunes. Pourtant ce centre est à toute fin pratique ouvert. Une unité temporaire est en fonction au CHR en attendant que le nouveau bâtiment soit prêt et des jeunes y reçoivent déjà des soins. jusqu’à preuve du contraire, ça va bien. On n’a pas entendu parler d’incidents et on a le personnel en place. Alors, pourquoi avoir même soulevé son cas?», se demande M. Bernard.

Selon le président de la CSR-Restigouche, le Réseau de santé Vitalité avait déjà amorcé un changement de culture au CHR avant la publication du rapport de l’ombud. Il estime qu’on doit maintenant laisser au réseau le soin de poursuivre sa transition et d’apporter d’autres correctifs au besoin. Cette position a été entérinée par l’ensemble des membres.