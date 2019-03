Évaluations foncières: la majorité des propriétaires n’auront pas à payer plus

Le directeur général des services de l’évaluation chez Service NB, Steve Ward, et le PDG de Service NB, Alan Roy. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

La majorité de propriétaires n’auront pas à payer plus d’impôt foncier cette année en raison de la hausse de la valeur de leur propriété, deux ans après le fiasco du système des évaluations foncières.

Les factures annuelles d’impôt foncier pour 470 000 propriétés sont à la poste depuis vendredi.

Selon Service NB, la valeur de 54% de ces propriétés est demeurée inchangée en 2019. La valeur d’un autre 8% des propriétés a même diminué.

Cela signifie que ces propriétaires n’auront pas à payer plus d’impôt foncier cette année, à condition que le taux d’imposition de leur municipalité n’ait pas augmenté non plus.

«La valeur globale des propriétés a augmenté de 2,5% en 2019, ce qui est relativement modéré par rapport aux autres années», a confié le directeur général des services de l’évaluation chez Service NB, Steve Ward, lors d’une séance d’information pour les médias, jeudi.

«Le marché et les ventes immobilières continuent d’être forts, mais la croissance de la valeur de l’immobilier n’augmente pas beaucoup.»

La valeur de 32% des propriétés est en hausse de moins de 5%, alors que celle de 3% des propriétés est en hausse de 5% à 10%.

La valeur d’un autre 3% des propriétés a augmenté de plus de 10%.

C’est la première fois cette année que les évaluations foncières se déroulent normalement, au Nouveau-Brunswick, depuis le scandale de 2017. Cette année-là, des fonctionnaires de Service NB avaient eu recours à une fausse formule de calcul pour faire gonfler artificiellement la facture d’impôts fonciers de certains propriétaires.

L’année suivante, le gouvernement avait décrété un gel des évaluations foncières, le temps de corriger les problèmes.

Afin de ne pas répéter les erreurs d’il y a deux ans, Service NB s’est notamment assuré de ne pas se fier uniquement à la nouvelle méthode d’évaluation aérienne appelée pictométrie qui était au coeur du problème.

«La photographie aérienne ne devait pas être le seul outil pour déterminer la valeur d’une maison. Nous avons reconnu ça et nous avons utilisé plusieurs méthodes», a expliqué le PDG de Service NB, Alan Roy.

«Il va y avoir beaucoup moins d’erreurs cette année», a-t-il promis.

Service NB a aussi suivi la plupart des recommandations faites par la vérificatrice générale, après le fiasco de 2017.

Parmi les 22 recommandations de la vérificatrice, 11 ont été achevées, 3 sont sur le point de l’être et 8 sont en cours, selon l’agence.

Certaines des recommandations en cours nécessitent des changements législatifs alors que d’autres demandent davantage de ressources, a précisé M. Roy.

Comme chaque année, les propriétaires ont 30 jours à compter de la date d’envoi des factures d’impôt foncier pour faire une demande de révision s’ils estiment que Service NB a commis une erreur.

Après la réception de la réponse de Service NB, les propriétaires ont 21 jours supplémentaires pour faire appel auprès de la Commission d’appel en matière d’évaluation et de planification s’ils ne sont toujours pas satisfaits.

Service NB encourage tous les propriétaires qui ont des questions au sujet de l’évaluation foncière de leur propriété à les contacter au 1-888-762-8600.