Shippagan: décès de Léonard Larocque

La communauté universitaire de la Péninsule acadienne pleure le décès de Léonard Larocque, directeur général de Valorès (anciennement l’Institut de recherche sur les zones côtières). M. Larocque est décédé le 27 février, à l’âge de 57 ans, après une longue lutte contre le cancer.

La direction de l’UMCS et toute la communauté universitaire tiennent à offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Larocque.

«Léonard était une personne très optimiste qui donnait toujours son 100% au travail et dans sa vie personnelle. Son éthique, son sens des valeurs humaines et son intelligence en ont fait un homme très respecté de toutes et de tous. Il nous manquera beaucoup», a souligné Sid Ahmed Selouni, vice-recteur de l’Université de Moncton, campus de Shippagan et président du conseil d’administration de Valorès.

Avant d’accéder à la direction générale de Valorès, en 2015, Léonard Larocque avait pratiqué le droit dans la région Shippagan pendant 28 ans. Il était aussi un comptable agréé.

M. Larocque était impliqué dans un nombre de projets d’envergure dans la Péninsule acadienne, dont celui qui a mené à l’établissement d’un parc éolien sur l’île Lamèque.

Les funérailles de M. Larocque seront célébrées mardi à 15h, en l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque.