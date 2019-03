Davantage de patients néo-brunswickois pourront faire don de leurs organes

Le Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.Dumont se prépare à une première au Nouveau-Brunswick: les médecins pourront désormais prélever des organes après décès cardiovasculaire.

Jusqu’à présent, la province n’autorisait que le prélèvement d’organes qu’après le décès neurologique d’un patient, une fois que deux médecins ont confirmé l’état de mort cérébrale. Dans ce cas, les organes sont prélevés alors que les fonctions vitales sont maintenues.

Le don après décès cardiovasculaire, lui, concerne des patients qui ont subi des dommages au cerveau sévères et irréversibles, mais dont la mort cérébrale n’a pu être légalement diagnostiquée.

Il s’agit par exemple de personnes ayant subi une privation d’oxygène, un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral (AVC). «On parle d’un patient qui ne pourra pas sortir de son état végétatif et qui décédera en quelques heures si on arrête les soins», précise Dr Rémi LeBlanc, chef de service des soins intensifs à l’Hôpital Dr-Georges-L.Dumont.

L’équipe médicale de l’hôpital aura désormais la possibilité de proposer aux proches, qui ont le dernier mot dans ce type de situation, l’arrêt des traitements de maintien des fonctions vitales suivi du don d’organes. Les prélèvements seront limités aux organes (le foie et les reins) dont on peut raisonnablement assurer la qualité.

L’équipe responsable des soins doit déterminer l’irréversibilité de la condition médicale du patient atteint de lésions neurologiques graves, puis s’assurer du consentement de la famille.

Cette option ne sera jamais envisagée avant que tous les efforts possibles aient été déployés pour sauver la vie de la personne, mentionne le Dr Robert Adams, directeur médical de la division du don d’organe du programme d’organes et de tissus du Nouveau-Brunswick.

Il rappelle que le don d’organes après décès cardiovasculaire se fait déjà au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique depuis plusieurs années.

«Je pense qu’on est rendu là, dit-il. J’ai des exemples où les familles nous approchent et disent : “Ce n’est plus l’homme que je connais. Ce n’est pas la vie qu’il voulait.” Ils nous disent : “Qu’est-ce qu’on peut faire pour que ça ait du sens?” Malheureusement jusqu’à maintenant, on n’avait pas la sanction de la province, de la Société médicale, entre autres, pour dire : “Oui, vous pouvez aller de l’avant.” Maintenant, on a cet appui, et on peut l’offrir.»

Simulation

Une simulation a été menée le 15 février au CHU Dr.-Georges-L.Dumont pour préparer les médecins à la procédure.

«Lors d’un cas de décès cardiovasculaire, le patient est généralement sous intraveineuse, il est maintenu en vie par un respirateur artificiel et des médicaments qui permettent de maintenir la pression artérielle. Quand la décision est prise, tout cela est retiré et le patient continue de recevoir des médicaments pour qu’il ne souffre pas, détaille Dre Isabelle-Anne Girouard, urgentologue et médecin champion du don d’organes.

Si le patient est toujours en vie après 120 minutes, la procédure est annulée et la personne est prise en charge par les soins palliatifs. Si le patient décède au bout de deux heures, le prélèvement des organes est effectué une fois l’arrêt cardiaque constaté.

Une fois les organes ou tissus prélevés, chaque minute compte: la greffe doit être effectuée le plus rapidement possible. Les autorités médicales vont vérifier si des patients au Nouveau-Brunswick en ont besoin, puis dans les deux autres provinces maritimes. Si ce n’est pas le cas, les organes ou tissus seront offerts à des patients inscrits sur la liste d’attente canadienne.

L’initiative devrait mener à une hausse d’environ 30 % du don d’organes dans la province. Accessoirement, chaque greffe de rein permet une économie de 30 000 à 50 000 $ par année pour le système de santé.

Ce projet pilote d’un an devrait ensuite être étendu aux trois autres établissements de santé qui effectuent des prélèvements d’organes au Nouveau-Brunswick, soit l’Hôpital de Moncton, l’hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton et l’hôpital régional de Saint-Jean.

Le don d’organe en chiffres