Edmundston: arrestation d’un individu armé et menaçant

Des agents de la Force policière d’Edmundston ont procédé au cours de la fin de semaine à l’arrestation d’un individu armé qui aurait proféré des menaces à l’endroit d’une femme.

Philip Bennet Sappier, originaire de la Première Nation de Tobique, a été appréhendé par les policiers durant la nuit du samedi 2 mars, dans un stationnement public situé à Edmundston.

Au cours de l’intervention, les policiers ont mis la main sur une arme à feu qui se trouvait à l’intérieur d’une voiture dans laquelle l’individu prenait place.

Sappier, âgé de 27 ans, a déjà comparu en Cour provinciale d’Edmundston où il a été accusé de possession d’une arme à feu prohibée, de menace et de bris de probation.

Il doit à nouveau comparaître au tribunal vendredi afin d’y subir son enquête sur remise en liberté.

Le suspect est bien connu des policiers et traîne une feuille de route d’antécédents criminels bien garnie. Celle-ci comporte divers délits de voie de fait, de possession d’une arme prohibée et de menaces qui lui avaient valu diverses condamnations et plusieurs mois d’emprisonnement.