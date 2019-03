Hausse de 40% des admissions dans les hôpitaux en raison des chutes sur la glace

Le nombre d’admissions dans les hôpitaux de la province occasionnées par des chutes sur les surfaces glacées a considérablement augmenté cette année, révèlent des données obtenues récemment par l’Acadie Nouvelle.

«Au moins 1000 personnes ont fréquenté nos salles d’urgence pour cette raison, c’est de loin la principale cause de blessure lorsque l’on parle de la saison hivernale», affirme sans détour le Dr Richard Louis, le coordonnateur de la prévention des blessures au Programme de traumatologie du Nouveau‑Brunswick.

Selon le spécialiste du Réseau de santé Horizon, ce nombre serait en hausse de près de 40% d’hiver en hiver, et ce depuis 2015 d’après ses recherches menées à ce sujet le mois dernier.

Question d’illustrer ses propos, ce dernier dit avoir observé une augmentation de 60% des consultations dans les salles d’urgence des hôpitaux pour des chutes au sol lors de l’importante tempête hivernale qui a frappé la province à la fin de janvier par rapport à la même période en 2018.

«Est-ce que c’est en raison de nos hivers qui deviennent de plus en plus difficiles ou au vieillissement de notre population? Je crois que c’est un peu à cause de ces deux raisons», a indiqué en entrevue le Dr Louis.

«Ce qui est certain, c’est que lorsqu’il ne fait vraiment pas beau, on remarque une augmentation en flèche du nombre de personnes qui sont vues à l’hôpital», précise-t-il.

Toujours selon lui, ce nombre pourrait fort bien être un peu plus élevé si l’on tient compte des personnes qui refusent de se rendre dans un centre hospitalier après une vilaine chute et qui préfèrent soigner leur blessure à la maison.

«On ne peut pas éliminer la grande contribution de l’hiver à ces chiffres qui sont à la hausse et à ce qui se passe sur nos routes et nos trottoirs qui sont glissants durant la saison froide», de raconter le médecin du réseau Horizon.

«En fait, chaque saison apporte quand même son lot de particularités… En été, il y a la chaleur et la pratique des sports qui peuvent occuper nos hôpitaux alors qu’il y a les grippes et les chutes qui viennent achalander nos urgences durant l’hiver, relativise le Dr Louis.

Les autorités en santé entendent aborder la question des blessures par chute dans le cadre d’une campagne de sensibilisation qui viserait à favoriser les conversations sur le sujet qui n’a pas trop l’habitude de faire les manchettes de l’actualité et d’alimenter les discussions.

Certaines écoles et un centre de ressources familiales du Nouveau-Brunswick ont d’ailleurs déjà eu l’occasion d’avoir un avant-goût de cette campagne de prévention intitulée «Lorsque c’est glissant… marche comme un pingouin» et qui sera appelée à prendre de l’ampleur dans les prochains mois.

«Il s’agit dans ces cas précis d’offrir de l’information aux plus jeunes et leur donner des outils assez simples afin de réduire et d’éviter les chutes dès le plus jeune âge», a expliqué Richard Louis.

Selon lui, le sujet devrait être abordé à la maison et à l’école au même titre que des sujets comme la sexualité, la sécurité à vélo ou la consommation de marijuana.

«Ce que j’aimerais voir, c’est les parents et même les grands-parents parler avec leurs jeunes à la maison de la prévention des chutes, ça serait cute et intéressant et une bonne façon de réduire le taux de blessures».