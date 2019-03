Neige et congé font des heureux sur les pentes

L’importante quantité de neige tombée sur le Nouveau-Brunswick, depuis le début de l’hiver, ne fait pas que des malheureux. Les amateurs de ski alpin vivent présentement une saison de rêve, ce qui fait également le bonheur des centres de ski.

Une nouvelle tempête a déferlé lundi sur le Nouveau-Brunswick et, avec le congé de mars, les centres de ski s’attendent à une autre excellente semaine.

Plus de 30 à 40 cm étaient prévus dans le sud de la province et la baie de Fundy. Selon Jordan Cheney, directeur général du centre de ski Crabbe Mountain, à Central Hainesville, non loin de Fredericton, la station de ski fait actuellement d’excellentes affaires et ce n’est certainement pas par hasard.

«Avec des pistes de ski qui ont ouvert au début du mois de décembre (au lieu de la mi-décembre), les gens ont pu commencer à descendre au moins deux semaines plus tôt.»

De plus, les skieurs pourront vraisemblablement, selon M. Cheney, dévaler les pistes plus longtemps qu’à l’habitude.

«La saison pourrait même se terminer au milieu du mois d’avril, tout dépendamment de la température. Ce sont donc des éléments gagnants qui ne peuvent que nous conduire à une bonne saison de ski», clame-t-il.

Le responsable du centre de ski de Poley Mountain, près de Sussex, Bill Anderson, confirme que cet hiver est exceptionnel pour les centres de ski.

Justement, avec la tempête qui s’abat sur le sud de la province, il avance que c’est une autre bonne journée sur les pistes.

En moyenne, les centres de ski ouvrent 92 jours par année, explique-t-il. Pour le moment, Poley Mountain en est présentement à 75 jours. Le responsable des pistes de ski estime que le nombre de jours pourrait atteindre les trois chiffres.

«C’est la plus belle saison de ski depuis cinq ans, explique-t-il. Une piste a même été ouverte quelques jours en novembre, cette année. Poley Mountain devrait être ouvert pendant au moins 100 jours et le rester jusqu’au début du mois d’avril.»