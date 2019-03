Bathurst: une citoyenne rêve d’un festival de la bière dans la rue

Les bières Havre St-Pierre et Nor’easter de la microbrasserie Four Rivers seront parmi la sélection de l’Oktoberfest des Acadiens. - Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

La bière artisanale a le vent dans les voiles. Lindsey Edney, originaire de Bathurst, souhaite mettre en avant la grande diversité de produits disponibles au Nouveau-Brunswick en lançant un nouveau festival dans sa ville natale.

La jeune femme, qui habite présentement à Fredericton, a présenté son projet devant le conseil municipal de Bathurst lundi soir. Elle espérait surtout ouvrir le dialogue avec la Ville pour que son rêve devienne réalité.

«J’ai déjà eu des discussions informelles avec différents employés municipaux pour voir si ce serait faisable. Je voulais m’assurer que le tout est faisable», a-t-elle expliqué lors d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle lundi après-midi.

La Ville de Bathurst compte déjà quelques microbrasseries, dont Four Rivers Brewing et 13 Barrels Brewing. Le mari de Lindsey Edney est d’ailleurs maître-brasseur chez 13 Barrels.

Lorsqu’on s’éloigne de la région Chaleur, le nombre de microbrasseries et de distilleries artisanales continue de grimper, que ce soit dans la Péninsule acadienne, le Restigouche ou le Madawaska.

«Mon plan serait d’impliquer les deux microbrasseries (de Bathurst). La mise sur pied du festival serait le résultat d’un effort conjoint entre les différentes microbrasseries de Bathurst.»

Bien que le festival en soit toujours à ses premières étapes, Mme Edney espère obtenir l’appui de la Ville, ce qui permettrait de faciliter l’obtention des permis nécessaires du gouvernement provincial et du soutien d’éventuels commanditaires.

«Mon rêve ultime serait que la Ville me donne la permission de fermer le boulevard Harbourview pour qu’il y ait un festival de rue. J’aimerais que les participants et les visiteurs puissent profiter de la magnifique vue de la baie des Chaleurs. Selon moi, ce festival serait une très belle vitrine pour notre région.»

Esprit communautaire

Lindsey Edney s’intéresse aux bières artisanales depuis un bon moment.

«Je trouve que l’esprit communautaire et les amitiés que ça apporte sont formidables. C’est d’ailleurs un marché en pleine croissance. Je pense que les gens du Nouveau-Brunswick doivent en profiter pleinement.»

L’an dernier, neuf microbrasseries, quatre offices du tourisme et plus d’une vingtaine de restaurants, bars et bistros ont uni leurs forces pour établir une route de la bière dans le nord de la province.

L’Oktoberfest des Acadiens de Bertrand permet aussi aux producteurs de promouvoir des produits artisanaux. Une autre activité de promotion de bière va bientôt voir le jour à Nigadoo.

Un festival de bières artisanales à Bathurst s’ajouterait à l’offre grandissante d’événements visant à promouvoir ces produits.

«Mon conjoint a travaillé pendant un certain temps chez Picaroons, à Fredericton. Pendant longtemps, ils étaient la seule microbrasserie. Personne d’autre n’en parlait vraiment. C’est fou à quel point il y a une croissance. De nos jours, on ne peut jeter une pierre sans frapper une microbrasserie. C’est un secteur en croissance et les amateurs de bière sont des passionnés.»