Bill Bestiole fait des heureux à Caraquet

Qui a dit que les insectes étaient dégoûtants? Dans un spectacle d’environ une heure, Bill Bestiole, grand amateur de ces petits animaux invertébrés, est venu prouver le contraire.

Dans un décor de jungle, l’explorateur a offert aux enfants un spectacle incluant des cafards, des araignées, un scorpion et même une mante religieuse.

Devant une salle comble, le pro des insectes a déboulonné mythes et croyances, au grand plaisir des parents et des enfants, mardi après-midi, à la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.

On pouvait d’ailleurs entendre les expressions de dégoût dans la salle, à quelques reprises, à la vue des différentes espèces.

Avec une pincée d’humour, l’amateur d’insectes est venu rectifier le tir en prouvant le contraire au public. Il a expliqué que les insectes s’avèrent inoffensifs la plupart du temps.

«Les gens pensent que les crapauds donnent des verrues, et bien ce n’est pas vrai! Pensez-vous qu’on mange seulement sept araignées par année? Eh bien non, on en mange une centaine!», ajoute-t-il, avec humour.

Le maître des bestioles originaire des Laurentides, au nord de Montréal, a conclu le spectacle en allant rejoindre les enfants pour leur permettre d’examiner, sans la toucher, une tarentule bien vivante.