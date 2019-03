Course à la direction du Parti libéral: Kevin Vickers décidera d’ici 10 jours

De retour au bercail depuis quelques jours, l’ex-ambassadeur Kevin Vickers poursuit sa réflexion quant à un possible saut en politique. Il se donne jusqu’à la mi-mars pour décider s’il se lance dans la course à la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

Kevin Vickers a quitté l’Irlande la semaine dernière, après y avoir représenté le Canada pendant quatre ans. Il est désormais de retour chez lui, à Trout Brook, près de Miramichi.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, il explique qu’il est toujours en réflexion, mais que le moment de vérité approche. Il se donne quelques jours pour faire une tournée de la province, question de consulter des Néo-Brunswickois.

«C’est juste afin de m’informer exactement des priorités des gens du Nouveau-Brunswick et de leurs préoccupations, pour avoir une bonne connaissance de la situation actuelle ici. Avec ça, peut-être que je vais me présenter comme candidat.»

Il estime qu’il pourra faire le point sur ses intentions «environ le 14 mars». S’il plonge, il aura ensuite jusqu’au 29 mars pour déposer son dossier de candidature auprès des responsables du Parti libéral.

Le congrès aura lieu les 21 et 22 juin à Saint-Jean. Deux autres personnes ont déjà annoncé leur intention de briguer la chefferie, soit l’entrepreneur restigouchois Gaétan Pelletier et le directeur général de la Maison Nazareth de Moncton, René Ephestion.

Fiscalement conservateur, environnementaliste et progressiste

Dès que Kevin Vickers a exprimé de l’intérêt à succéder à Brian Gallant à la fin décembre, il a été perçu comme un futur candidat vedette.

C’est que son nom est très bien connu à l’échelle nationale, notamment pour l’héroïsme dont il a fait preuve lors de la fusillade du Parlement, en 2014 à Ottawa. On ne sait cependant à peu près rien de ses idées politiques et de sa vision.

Lors de notre entretien – mené d’un bout à l’autre en français – nous lui avons demandé de nous en parler. Il nous a répondu qu’il souhaite poursuivre ses consultations avant de le faire et qu’il donnera plus de détails sur sa vision s’il décide de se présenter.

Il a cependant enchaîné avec quelques commentaires qui – pour la première fois – donnent un aperçu de ce qu’il pourrait amener à la table s’il se porte candidat.

«Généralement parlant, je peux vous dire que du côté financier, du côté fiscal, je suis vraiment conservateur. En ce qui concerne l’environnement, je pense que je suis plus vert que les gens verts (du Parti vert: NDLR). Et en ce qui concerne la justice pour les gens qui n’ont pas vraiment les moyens de vivre et en ce qui concerne la pauvreté, je suis un bon NDP (sic). Mais toutes les politiques en ce qui concerne les choses progressistes, je suis un libéral. Et dans mon coeur, je suis un libéral.»

Kevin Vickers n’a pas non plus voulu s’avancer sur la direction dont le Parti libéral a besoin, après avoir perdu le pouvoir après seulement quatre ans. Il a préféré ne pas se prononcer, mais il a accepté de faire un commentaire très général à ce sujet.

a valeur la plus importante pour moi, c’est de respecter la dignité de la personne. L’honnêteté, l’intégrité et les valeurs comme ça sont vraiment importantes pour moi», a déclaré Kevin Vickers.