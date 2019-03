CPE: les conservateurs dépassent l’objectif des libéraux

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, en visite dans une garderie de la région de Fredericton. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le programme libéral de garderies gratuites ou à moindre coût a déjà dépassé l’un de ses objectifs sous la gouverne des progressistes-conservateurs.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a annoncé mardi que la province comptait dorénavant plus de 330 centres de la petite enfance désignés (CPE).

Lors de l’annonce du programme en janvier 2018, le précédent gouvernement libéral s’était donné jusqu’en 2020 pour convertir 300 garderies en CPE.

«Je pense que ça démontre la taille des besoins partout dans la province», a commenté M. Cardy au sujet du succès du programme.

La conversion des garderies en CPE était un élément clé du programme de garderies gratuites ou à moindre coût du gouvernement de l’ancien premier ministre Brian Gallant.

Les services de garde en CPE sont gratuits pour les familles ayant un revenu brut de 37 500$ au moins. Des subventions sont également offertes aux familles plus fortunées avec la garantie qu’elles n’auront jamais à payer plus de 20% de leur revenu brut pour envoyer leurs enfants en CPE, peu importe le nombre d’enfants.

Après avoir étudié attentivement le programme libéral, les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs ont annoncé en janvier qu’ils poursuivaient l’initiative.

«Je suis heureux de dire que c’est un programme qui a commencé sous le précédent gouvernement. Ce n’est pas une question partisane. Il s’agit de donner un bon départ dans la vie à nos enfants», a mentionné Dominic Cardy lors d’un point de presse dans une garderie de la région de Fredericton.

Parmi les quelque 330 CPE en activité, 125 sont francophones, selon le site web du ministère de l’Éducation. On en compte 73 sur le territoire du District scolaire francophone Sud, 36 dans le District Nord-Ouest et 16 dans le District Nord-Est.

Le nombre de CPE devrait continuer de croître alors que les garderies continuent de faire demande au ministère pour obtenir la désignation.

Depuis le 1er février, les garderies éducatives en milieu familial peuvent aussi se convertir en CPE. 88 établissements en milieu familial ont d’ailleurs déjà reçu leur désignation.

Afin de devenir des CPE, les services de garde doivent accepter de se conformer à des normes de qualité plus élevées. Elles sont éligibles en échange à des subventions plus généreuses en plus de pouvoir offrir leurs services gratuitement ou à moindre coût aux parents.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, en visite dans une garderie de la région de Fredericton. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, en visite dans une garderie de la région de Fredericton. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Des CPE bilingues?

Selon le site web du ministère de l’Éducation, neuf établissements bilingues ont obtenu la désignation de CPE.

Les services de garde bilingues sont dénoncés par la communauté acadienne depuis longtemps en raison de leur contribution à l’assimilation des enfants francophones.

La création des CPE devait éliminer ce problème en obligeant les garderies éducatives à choisir un seul programme éducatif (curriculum) et une seule langue d’enseignement.

Mardi, un porte-parole du ministère de l’Éducation a précisé au journal par courriel que puisque la désignation de CPE s’applique seulement aux places en garderie pour les enfants de 0 à 5 ans, ces établissements peuvent continuer à offrir des services bilingues aux enfants d’âge scolaire comme la garde parascolaire après classe.