Intimidation: une mère retire son adolescente de l’ÉSN

Une mère de Bathurst a décidé de retirer son adolescente de l’école secondaire Népisiguit (ÉSN) en raison de l’intimidation répétée dont elle est victime.

À la fin janvier, l’Acadie Nouvelle a publié un article concernant Samuel Arseneau, un élèves de l’ÉSN victime d’intimidation et d’exclusion qui s’était enlevé la vie quelques mois plus tôt.

La publication de cet article, dans lequel le directeur de l’ÉSN se disait encouragé par les initiatives menées à l’école pour contrer l’intimidation, a soulevé l’ire de Doris Landry.

Cette femme de Bathurst a alors contacté le journal pour parler de l’histoire de sa fille âgée de 17 ans, une grande amie de Samuel Arseneau, elle aussi victime d’intimidation et d’exclusion à l’ÉSN.

Selon Mme Landry, l’institution d’études secondaires n’en fait pas assez.

«Ma fille a été victime d’intimidation à l’école au cours des deux dernières années» explique la mère.

«Au début c’était plus anodin, des commentaires déplacés comme par exemple ’’arrête donc tu es tannantes ou tais-toi, personne ne s’intéresse à ce que tu dis’’. Mais l’an dernier, on lui a dit en classe qu’elle n’était pas suffisamment belle pour se faire agresser sexuellement et qu’elle devrait s’enfermer dans une boîte pour y mourir», raconte la maman.

Doris Landry – Gracieuseté

En 2016, la famille Landry a cogné à la porte de la direction de l’école pour la première fois. Depuis, Doris Landry dit avoir perdu le compte de ses visites à l’ÉSN. Trop souvent, soutient-elle, ces rencontres n’aboutissent que sur de fausses promesses.

«Tout ce que j’ai demandé à l’école, c’est qu’elle protège ma fille», souligne la mère.

Chose qui ne s’est jamais concrétisée, selon elle.

L’année dernière, la jeune étudiante a été changée de classe. Elle a également changé de casier, afin de s’éloigner de son agresseur. Les insultes et les injures se sont toutefois poursuivies dans les couloirs et à la cafétéria, déplore Mme Landry.

L’adolescente, habituellement pétillante, curieuse et énergique, selon sa mère, s’est repliée sur elle-même. Son état de santé mentale et physique s’est dégradé.

La direction, elle, explique aux Landry qu’elle est impuissante vis-à-vis ce qui se passe à l’extérieur des salles de classe. De plus en plus frustrés, les parents ont continué à faire pression.

«Il y a une journée je me suis rendue à l’école et j’ai dit: ‘’trop c’est trop, vous devez faire quelque chose’’. Ma fille pleurait tout le temps à la maison. Elle me disait: ‘’Maman, je suis tannée!” Elle ne pouvait plus aller à l’école, elle voulait mourir.»

Mme Landry a aussi porté plainte aux policiers et a envoyé une lettre au District scolaire francophone Nord-Est. L’intimidation n’a pour autant pas cessé.

Le mois dernier, Mme Landry et son conjoint ont finalement décidé, sur avis médical, de retirer leur fille de l’école secondaire.

L’adolescente a donc abandonné le deuxième semestre de sa onzième année. Elle passe maintenant la plupart de son temps plongée dans ses jeux vidéo. Sa mère est à la recherche d’un tuteur afin qu’elle puisse poursuivre ses études à la maison.

«Ça n’a pas de bon sens que ce soit les intimidés qui doivent se retirer, dit Mme Landry. Techniquement, ce sont eux qui sont punis, car ce sont eux qui doivent changer de cours, changer de casier, arrêter l’école.»

D’une part, Mme Landry craint que le retrait de sa fille nuira à son cheminement pédagogique, et, pire encore, l’isolera davantage. Mais d’un autre côté, la priorité reste le bien-être et la sécurité de l’adolescente..

Intervention

Annie LeBlanc-Levesque, une représentante du District scolaire francophone Nord-Est, n’est pas autorisée à discuter d’un cas spécifique. Elle partage toutefois la procédure utilisée par l’école secondaire Népisiguit en cas d’intimidation.

L’intervention compte quatre étapes: la cueillette d’informations, l’évaluation, l’intervention et le suivi. Chacune d’entre elles est accompagnée de lignes directrices visant à guider le ou les responsable(s) à travers du processus.

Par exemple, «Sécurisez l’élève en lui disant qu’il n’est pas seul et que vous êtes là pour l’aider; tenez compte du niveau de gravité de l’intention; travaillez en concertation avec l’enfants, les parents, la communauté, les services externes et les services internes; agissez de façon à diminuer rapidement les impacts sur l’élève; et gardez les parents et les élèves concernés informés tout au long de la démarche.»

Selon la famille Landry, cette procédure est insuffisante. Mme Landry refuse de renvoyer sa fille à l’ÉSN à moins que la direction puisse assurer son bien-être.

«On nous dit que des actions ont été mises en œuvre», dit-elle.

«Oui, mais quelles actions? Car nous ne voyons certainement pas d’amélioration!»