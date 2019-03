Le maire demande la mise sous tutelle de Tracadie

Le maire Denis Losier demande officiellement la mise sous tutelle de la Municipalité régionale de Tracadie. Le premier magistrat a fait part de sa requête dans une lettre envoyée le 25 février au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, mais il attend toujours une réponse.

Selon la lettre, ce n’est pas la première fois que Denis Losier sonne l’alarme. Il aurait fait une demande semblable auprès du gouvernement libéral de Brian Gallant en février 2018, mais sans succès.

Denis Losier évoque plusieurs motifs pour justifier sa démarche. Selon lui, rien à présent n’a permis de démontrer à la population les avantages concrets du regroupement de 2014, qui a été appuyé par une faible majorité des électeurs.

«Vous conviendrez avec moi que la gouvernance de la municipalité n’a jamais démontré de la bonne volonté, et ce depuis 2014, pour créer un sentiment d’appartenance fort et par le fait même prouver qu’elle a été inclusive envers les 18 DSL annexés», écrit-il.

De plus, un mouvement de contestation, dont l’objectif est la dissolution de la municipalité, commence à prendre de l’ampleur à Tracadie et plusieurs citoyens n’hésitent plus à exprimer leur colère.

Lors d’une réunion récente, des policiers étaient même présents dans la salle pour maintenir la paix.

«Le risque potentiel de violence verbale et physique est de plus en plus probable avec la situation des derniers jours.»

Le maire Losier avance d’autres arguments pour convaincre le premier ministre Higgs du sérieux de la situation, dont le climat «malsain» qui persiste au sein du conseil municipal depuis les élections de mai 2016. Même s’il n’existe aucun parti politique municipal à Tracadie, le conseil est divisé entre deux groupes avec deux visions qui s’opposent.

«Je crois fortement que nous avons frappé le cap du non-retour au calme.»

L’état des finances de la municipalité demeure aussi une préoccupation de longue date du maire Losier.

En octobre 2018, un rapport de 50 pages préparé par la firme E6 International, basée à Dieppe, a peint un portrait sombre de l’état de finances à Tracadie. Par exemple, la municipalité comptait cinq systèmes de paie distincts et avait négligé de bien appliquer les nouvelles normes comptables du gouvernement provincial. Toujours selon le rapport, la municipalité n’effectuait pas de suivis sur les coûts de projets en capital.

«Une firme d’experts-comptables, dans un rapport précis, nous a démontré un département des finances qui a été largement inefficace dans les dernières années. La gouvernance a eu de la difficulté à accepter la mise en place de meilleurs contrôles financiers», déplore le maire Losier.