Le prix de l’essence devrait augmenter pour une cinquième semaine de suite

Une hausse des prix à la pompe, une cinquième de suite, est prévue cette semaine au Nouveau-Brunswick.

Dan McTeague, analyste chez Gasbuddy, prédit une hausse d’un cent le litre du prix de l’essence au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques. Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent aussi prévoir une hausse des prix à la pompe.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec frais de livraison est de 113,4 cents le litre.

Le prix a augmenté de près de 10 cents dans le dernier mois. Le 6 février, les conducteurs du Nouveau-Brunswick pouvaient acheter l’essence à 104,1 cents le litre ou moins. C’est donc dire que le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie 4,65$ de plus pour faire le plein qu’il y a un mois.

Selon M. McTeague, les prix à la pompe pourraient augmenter de cinq cents d’ici la fin du mois. Il explique que les prix grimpent chaque année au printemps quand les raffineries produisent un mélange plus dispendieux d’essence en ajoutant un additif résistant à l’évaporation. De plus, de nouvelles statistiques sur les stocks d’essence aux États-Unis pourraient exercer une pression à la hausse sur les prix.

«Les marchés de l’énergie pourraient continuer leurs avancées, qui avait été interrompue par un tweet du Président Trump dénonçant l’OPEP pour sa réduction de la production de pétrole. Le cartel tourne la page et on voit à nouveau des signes comme quoi on diminue les stocks de pétrole mondial. Tout semble en place pour une hausse du prix de l’essence dans la prochaine semaine.»

Les prix les plus bas de l’essence, mardi avant-midi selon Gasbuddy, étaient à Moncton et à Fredericton, où les postes d’essence de Costco affichent des prix de 101,9 et 103,9 cents le litre, respectivement. Les prix les plus élevés étaient à Woodstock et à Hartford, où ils atteignaient le prix maximum de 113,4 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence dans la province est de 109,9 cents le litre, ce qui est légèrement sous la moyenne nationale de 110,8 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique, à 123,3 cents le litre en moyenne, et les plus bas sont au Manitoba, à 101,3 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.