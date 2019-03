Le sort de la musique de Michael Jackson entre les mains des radiodiffuseurs acadiens

Au lendemain de la diffusion sur la chaîne de télévision HBO du documentaire Leaving Neverland, les stations de radio acadiennes s’interrogent à savoir si la musique de Michael Jackson a toujours une petite place sur nos ondes radiophoniques.

Ce documentaire-choc accusant le défunt chanteur américain d’agressions sexuelles sur des enfants a déjà commencé à faire des vagues dans le paysage radiophonique, alors que certaines stations au pays ont banni de la programmation musicale, depuis lundi, toutes les chansons de celui qui est surnommé le roi de la pop.

Au Nouveau-Brunswick, même si l’ensemble des radios francophones n’ont jamais eu l’habitude de faire entendre à outrance aux auditeurs les succès comme Thriller, Beat It et Billie Jean, la question se pose à savoir si sa musique a encore une place sur les ondes.

«On va examiner ce qui se fait ailleurs dans l’industrie et nous allons être attentif pour voir s’il y a des plaintes de nos auditeurs qui préfèreraient ne plus l’entendre, je suis en réflexion à ce sujet», a indiqué Marcel Parker-Gallant, le directeur de la programmation de Radio Beauséjour.

À Edmundston, un même processus de réflexion s’est amorcé à Frontière FM, la première station de radio francophone au pays à avoir vu le jour hors de la province de Québec.

«On va en discuter en équipe avant de prendre toute décision, il faut quand même dire que Michael Jackson n’est pas l’artiste qui joue le plus souvent sur nos ondes et qui cadre nécessairement le plus dans notre programmation musicale actuelle», a expliqué l’animateur et responsable musical Martin Perreault.

Du côté de la Superstation, à Bathurst, l’on a indiqué que la musique du chanteur était loin de bouleverser le quotidien des animateurs et des auditeurs de la région Chaleur et de la Péninsule acadienne, depuis la diffusion du documentaire coup de poing où l’on peut entendre James Safechuck et Wade Robson raconter comment Michael Jackson les aurait violés en bas âges de façon continue.

«Quelques-unes de ses chansons pouvaient jouer à l’occasion, mais sans plus. Tout ça n’a pas fait l’objet de discussions à la station ni de plaintes d’auditeurs», a affirmé Danie Aubé, la directrice des stations CKLE-FM et CJVA-FM.

«Il faut savoir différencier l’artiste et la personne. À date, nous n’avons pas eu le mandat de bannir Michael Jackson de nos ondes ni subi de pressions à cet effet», a expliqué Jason Ouellette, le directeur des stations de radio communautaires CHQC, CJPN et CKMA.

«C’est une question délicate, si jamais l’on voit qu’il y a un mouvement de contestation envers cet artiste-là, dans nos communautés, on va évaluer la pertinence d’entreprendre les mêmes démarches que nos voisins du Québec qui ont décidé de le bannir des ondes», a-t-il ajouté.

Comme partout ailleurs, ce dernier a indiqué que la vedette pop n’était pas un artiste qui avait droit à une très grande diffusion de ses œuvres sur les ondes, malgré le fait que Michael Jackson a toujours été considéré par l’industrie radiophonique comme un incontournable de la musique pop.