Le Nouveau-Brunswick a reçu une autre bonne bordée de neige lundi. Quoique le sud-est de la province a écopé du plus gros de la tempête hivernale cette fois-ci, il y avait une quantité record de neige au sol dans la Péninsule acadienne mardi matin.

«La région du Sud-Est a reçu le pire de la tempête», a précisé Jill Maepea, météorologue pour Environnement Canada.

Moncton a reçu 26 cm de neige dans la journée de lundi, mais c’est Bouctouche qui a reçu le plus de neige avec un peu plus de 31 cm. Fredericton a reçu jusqu’à 24 cm par endroits et dans la Péninsule acadienne, 22 cm. Bathurst et le Madawaska ont reçu une quinzaine de centimètres.

Cette tempête a entraîné la fermeture de plusieurs bureaux et commerces. Même le centre commercial de la Place Champlain a fermé ses portes en après-midi. Des vols ont été annulés ou retardés à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

Après la tempête de lundi, la couverture de neige qui recouvre la Péninsule acadienne était de 151 cm mardi. Il s’agit d’un record pour un 5 mars.

«Cette épaisseur, c’est un record pour aujourd’hui, ce n’est pas un record pour l’année», a tenu à préciser la météorologue.

En termes de précipitations, la Péninsule acadienne a reçu 405 cm de neige cet hiver. Le record est de plus de 500 cm selon Environnement Canada.

Les quantités de neige ailleurs dans la province sont au-dessus des normales saisonnières, mais aucun autre record n’a encore été fracassé.

Cet hiver coûte tout de même cher aux assureurs. Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) estime que la tempête hivernale qui a balayé l’est du pays du 23 au 25 janvier a causé plus de 39 millions $ en dommages, dont 11 millions $ au Nouveau-Brunswick.

D’importantes quantités de pluie et de forts vents avaient entraîné des inondations et des milliers de pannes de courant. À Moncton, huit personnes ont été évacuées d’un immeuble à logement puisque le toit avait été emporté par le vent. Des véhicules ont été submergés à Miramichi et dans le sud-est de la province.

«C’est à cause la pluie et des inondations dans la région de Sussex. C’était une tempête importante pour la province», a indiqué Mme Maepea.

Environnement Canada avait enregistré des pointes de vents à 96 km/h à Sussex et 80 mm de précipitation. La plongée rapide des températures vers le point de congélation a créé une glace presque impossible à faire fondre ou à briser pour les employés des voiries municipales. La chaussée glissante avait alors causé plusieurs accrochages.

Ces événements météorologiques extrêmes seront plus fréquents et intenses selon le BAC. C’est pourquoi les municipalités et les propriétaires de biens doivent s’assurer de protéger adéquatement leurs possessions.

«Bien que les dommages assurés attribuables à ces tempêtes soient importants, le coût économique total pour les propriétaires et les gouvernements est encore plus élevé. Il est important que les consommateurs adoptent des mesures et protègent leurs biens pour minimiser les dommages potentiels», a indiqué par communiqué la vice-présidente pour l’Atlantique du BAC, Amanda Dean.

Cela dit, l’hiver n’est pas terminé. Environnement Canada prévoit du beau temps en cette semaine de relâche, mais surveille tout de même un système qui pourrait apporter d’autre neige dimanche ou lundi.