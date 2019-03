Crise à Tracadie: le ministre évoque la démission du maire Losier

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux lance un pavé dans la marre dans le dossier de Tracadie. Il estime que le maire Denis Losier devrait songer à démissionner s’il ne réussit pas à régler la crise.

Comme on l’a appris mardi, le maire Losier a récemment demandé au gouvernement provincial la mise sous tutelle de la Municipalité régionale de Tracadie. Une demande effectuée unilatéralement, sans l’accord des autres membres du conseil municipal.

En mêlée de presse à Fredericton, mercredi après-midi, le ministre de l’Environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Jeff Carr, a été invité à se prononcer sur la crise qui sévit dans cette communauté de la Péninsule acadienne.

Il a noté que la demande effectuée par Denis Losier est sans précédent.

«À ce que je sache, ça n’est jamais arrivé qu’un maire demande une telle chose sans l’appui de son conseil. C’est inhabituel», a-t-il dit.

Selon lui, tout n’est pas perdu à Tracadie, même s’il existe des tensions vives au sein du conseil, notamment en raison des services offerts dans les anciens districts de services locaux qui ont été regroupés avec la ville de Tracadie-Sheila en 2014.

«Il y a une occasion d’aller de l’avant avec cela. Le maire est élu pour être le leader de ce groupe. Il doit rassembler les gens et trouver le moyen d’avancer. Et s’il ne peut pas faire cela, il doit considérer quelles sont ses prochaines étapes», dit-il.

L’Acadie Nouvelle lui a demandé de quelles étapes il pourrait s’agir au juste. C’est là que le ministre Carr, pesant ses mots, a jeté un pavé dans la marre et évoqué une option draconienne.

«Quand le directeur général d’une équipe de hockey ne peut pas gagner et ne peut pas garder son équipe ensemble, il se retire habituellement.»

Lorsque nous lui avons demandé de préciser sa pensée et de confirmer qu’il parlait bel et bien de la démission éventuelle de Denis Losier, il a répondu par l’affirmative.

«C’est l’une de ses options. Je pense que sa première option devrait vraiment être de créer de l’unité et de construire sur ce qu’ils ont et régler leurs problèmes, d’aller de l’avant et de croître.»

– Plus de détails à venir

– Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau